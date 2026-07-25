الكويت: إصدار قرارلتنظيم استخدام الأطفال للمنصات الإلكترونية قريباً

أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الإعلام والثقافة في الكويت، عمر العمر، على أن برنامج حماية الأسرة يمثل نموذجاً جديداً في العمل الحكومي المشترك، مؤكداً أنه أول برنامج تتولى مسؤوليته أكثر من جهة حكومية تشارك معاً في إعداد الخطة وتنفيذها، بما يعكس تكامل وتوافق الجهات الحكومية في تبني برامج مماثلة مستقبلاً.

وفيما يتعلق بالمنصات الإلكترونية، أكد العمر ضرورة التنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والاستفادة من الاتفاقيات القائمة مع شركتي مايكروسوفت وغوغل، مبيناً أن التوجه الحكومي الحالي يقوم على عدم إنشاء تطبيقات حكومية جديدة، والاكتفاء باستخدام تطبيق «سهل» باعتباره المنصة الحكومية الموحدة لتقديم الخدمات، لافتاً إلى تنظيم استخدام الأطفال للمنصات الإلكترونية قريباً. وفقا للقبس الكويتية.

وحول تنظيم استخدام الأطفال للمنصات الإلكترونية، قال العمر إن إصدار التشريعات والقرارات يمثل الجزء الأسهل، بينما تكمن التحديات الحقيقية في آليات التنفيذ، وكيفية إلزام الشركات وتوقيع الجزاءات بحق المخالفين، ولا سيما الشركات التي لا تتخذ من الكويت مقراً لها.

وأوضح أن الحكومة تدرس عدداً من الآليات للاستفادة من تجارب الدول الأخرى، سواء الأوروبية أو الدول الشقيقة مثل دولة الإمارات، التي وضعت إطاراً زمنياً لتطبيق هذا النوع من التنظيم، لافتاً إلى أن وزير العدل يؤدي دوراً واضحاً في إعداد وتنفيذ الأطر القانونية الخاصة بحماية الطفل والأسرة، بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني وهيئة الاتصالات.

وأشار إلى أنه من المتوقع قريباً إصدار القرار الخاص بتنظيم الاستخدام الإلكتروني للأطفال.

الشرق القطرية