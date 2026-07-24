رسميًا.. كلوب مدربًا لـ منتخب ألمانيا لمدة 4 سنوات

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم تعيين يورجن كلوب، مدرب ليفربول السابق، مدربًا للمنتخب الأول خلفًا لـ يوليان ناجلزمان.

يأتي هذا بعد فشل المنتخب الألماني في كأس العالم 2026 المنقضي مؤخرًا، وودع المنافسات من دور 32 بالبطولة.

وجاء بيان الاتحاد الألماني لكرة القدم كالتالي: “سيتولى يورجن كلوب منصب المدير الفني الجديد للمنتخب الألماني، وقد وقّع المدرب البالغ من العمر 59 عامًا اليوم عقدًا لمدة أربع سنوات في مقر الاتحاد الألماني لكرة القدم في فرانكفورت”.

وأضاف: “وسيقود المنتخب الوطني في بطولة أمم أوروبا 2028 وكأس العالم 2030. وقد تمت الموافقة بالإجماع على اقتراح رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، بيرند نويندورف، ونائبه الأول، هانز يواكيم فاتسكه”.

وفي هذا الصدد أوضح رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، بيرند نويندورف: “يُجسّد يورجن كلوب، كغيره من المدربين، الشغف والمصداقية والقدرة على إلهام الآخرين. بعد استقالة يوليان ناغلسمان، كان خيارنا الأمثل لتدريب المنتخب الوطني. ولذلك سعينا جاهدين لضمه. أودّ أن أشكر كل من مهّد الطريق لهذا التعاون”.

المصري اليوم