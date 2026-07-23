برشلونة يعجل بحسم مستقبل فيران توريس بعد تحرك باريس سان جيرمان

دخل نادي برشلونة مرحلة الحسم في ملف مستقبل مهاجمه الإسباني فيران توريس، بعدما فرض اهتمام باريس سان جيرمان بالتعاقد مع اللاعب واقعًا جديدًا داخل أروقة النادي الكتالوني، ما دفع الإدارة إلى التعجيل بعقد اجتماع مع اللاعب ووكيله لحسم موقفه النهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

باريس سان جيرمان يغير حسابات برشلونة

وذكرت صحيفة Foot Mercato أن إدارة برشلونة كانت تعتزم تأجيل مفاوضات تجديد عقد فيران توريس حتى شهر سبتمبر المقبل، إلا أن التحرك الجاد من باريس سان جيرمان أجبر مسؤولي النادي على إعادة النظر في الجدول الزمني، خوفًا من تصاعد اهتمام بطل فرنسا بخدمات اللاعب.

ويحظى فيران توريس بعقد يمتد حتى صيف 2027، بينما يتضمن عقده بندًا يلزم برشلونة بدفع 8 ملايين يورو إلى مانشستر سيتي حال تجديد التعاقد، وهو ما كان وراء تأجيل فتح باب المفاوضات في وقت سابق.

اجتماع مرتقب لحسم مستقبل اللاعب

وبحسب التقرير، سيشهد الاجتماع المرتقب مناقشة رغبة اللاعب في الاستمرار داخل “كامب نو”، إلى جانب موقف النادي من تمديد عقده، في ظل تلقيه عرضًا وصف بأنه أكثر إغراءً على المستويين المالي والرياضي من باريس سان جيرمان.

وأشار التقرير إلى أن فيران توريس أبدى خلال الأشهر الماضية شعوره بعدم حصوله على التقدير الكافي داخل برشلونة، وهو ما منح النادي الباريسي فرصة للدخول بقوة في سباق التعاقد معه، بينما تسعى الإدارة الكتالونية إلى إغلاق الملف سريعًا، سواء بالتوصل لاتفاق على التجديد أو دراسة خيار البيع إذا وصل عرض مناسب.

اليوم السابع