أعلى المهاجمين تقييمًا في كأس العالم 2026.. ميسي ومبابي في الصدارة

تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة أعلى المهاجمين تقييمًا في بطولة كأس العالم 2026، بعد المستويات الاستثنائية التي قدمها طوال مشوار منتخب الأرجنتين نحو المباراة النهائية، وفقًا لإحصائيات البطولة.

وجاء ترتيب أعلى المهاجمين تقييمًا في كأس العالم 2026 كالتالي:

* ليونيل ميسي — 8.81

* كيليان مبابي — 8.17

* إيرلينج هالاند — 8.14

* فينيسيوس جونيور — 7.90

* مايكل أوليسي — 7.63

وشهدت النسخة الحالية تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم، عقب فوزه على الأرجنتين بهدف دون مقابل بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي، في نهائي اتسم بالإثارة والندية.

ورغم خسارة اللقب، قدم ليونيل ميسي بطولة استثنائية، بعدما قاد منتخب الأرجنتين إلى المباراة النهائية، مسجلًا 8 أهداف، إلى جانب صناعة 5 أهداف أخرى، ليؤكد مكانته بين أبرز نجوم البطولة.

من جانبه، واصل الفرنسي كيليان مبابي تألقه في كأس العالم، بعدما توج بجائزة الحذاء الذهبي برصيد 10 أهداف، ليحصد لقب هداف البطولة للمرة الثانية تواليًا، عقب فوزه بالجائزة في نسخة قطر 2022 برصيد 8 أهداف، كما عزز صدارته لقائمة الهدافين التاريخيين للمونديال برصيد 22 هدفًا.

كما لفت مايكل أوليسي الأنظار بأدائه المميز مع منتخب فرنسا، الذي أنهى البطولة في المركز الرابع، بينما فرض كل من إيرلينج هالاند وفينيسيوس جونيور حضورهما بقوة على المستوى الفردي، رغم خروج منتخبي النرويج والبرازيل من الأدوار المبكرة.

اليوم السابع