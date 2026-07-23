كأس العالم 2026 يطوي صفحة 11 نجماً.. رياض محرز ونيمار الأبرز‬

لم يكن إسدال الستار على بطولة كأس العالم 2026 نهاية لواحدة من أكثر النسخ إثارة في تاريخ المونديال فحسب، بل مثّل أيضًا لحظة وداع مؤثرة لجيل كامل من نجوم كرة القدم، بعدما قرر 11 لاعبًا إنهاء مسيرتهم الدولية عقب انتهاء البطولة، لتطوى صفحة حافلة بالإنجازات والذكريات مع منتخبات بلادهم.

11 نجمًا يودعون منتخباتهم بعد كأس العالم 2026

وبحسب صحيفة “ذا جارديان” البريطانية، تصدر الحارس الألماني مانويل نوير قائمة المعتزلين دوليًا، بعدما خاض مباراته الأخيرة بقميص منتخب ألمانيا أمام باراغواي في دور الـ16، وهي المواجهة التي انتهت بخروج “الماكينات” بركلات الترجيح، وكان نوير قد عدل عن قرار اعتزاله الدولي في وقت سابق من أجل المشاركة في مونديال 2026، قبل أن يؤكد أن رحلته مع المنتخب انتهت دون أي شعور بالندم.

وفي التشيك، أسدل المهاجم باتريك شيك الستار على مشواره الدولي مباشرة بعد خروج منتخب بلاده من دور المجموعات، لينهي سنوات طويلة كان خلالها أحد أبرز الوجوه الهجومية للمنتخب التشيكي.

وشهدت البطولة أيضًا الظهور الدولي الأخير للحارس المكسيكي المخضرم أوتشوا، الذي ودع جماهير بلاده وسط احتفاء كبير، بعد مسيرة استثنائية ارتبطت بتألقه في عدة نسخ من كأس العالم، وفي مقدمتها مونديال البرازيل 2014.

كما اختار قائد منتخب الجزائر رياض محرز إنهاء مسيرته الدولية، بعدما سجل هدفين في النسخة الحالية، مؤكدًا أن تمثيل منتخب بلاده كان أعظم محطات مسيرته الكروية. وسار على النهج ذاته قائد الإكوادور إينر فالنسيا، الذي أعلن أن مواجهة المكسيك كانت الأخيرة له مع منتخب بلاده، لينهي رحلته وهو الهداف التاريخي للإكوادور.

وفي الأرجنتين، ودع المدافع نيكولاس أوتاميندي المنتخب الوطني بعد مسيرة امتدت منذ عام 2010، توج خلالها بلقب كأس العالم 2022، قبل أن يختتم مشواره الدولي في مونديال 2026.

وشهدت البطولة أيضًا اعتزال المهاجم النمساوي ماركو أرناوتوفيتش، الذي وصف منتخب بلاده بـ”العائلة الثانية”، فيما قرر النجم السنغالي ساديو ماني إنهاء رحلته الدولية بعد سنوات قاد خلالها منتخب “أسود التيرانجا” وحقق معه العديد من الإنجازات.

وضمت قائمة المودعين كذلك الحارس الاسكتلندي كريج جوردون، الذي أنهى مسيرة دولية بدأت عام 2004، ولاعب وسط كوت ديفوار جان ميشيل سيري، الذي أسدل الستار على مشواره مع منتخب بلاده بعد أكثر من عقديب النجم البرازيلي نيمار، الذي أعلن نهاية مسيرته مع منتخب البرازيل عقب خروج “السيليساو” أمام النرويج، مؤكدًا أن رحلته الدولية انتهت على ملعب “ميتلايف”، وهو الملعب ذاته الذي شهد إحدى بداياته بق من الزمن.

أما الوداع الأكثر تأثيرًا، فكان من نصيب النجم البرازيلي نيمار، الذي أعلن نهاية مسيرته مع منتخب البرازيل عقب خروج “السيليساو” أمام النرويج، مؤكدًا أن رحلته الدولية انتهت على ملعب “ميتلايف”، وهو الملعب ذاته الذي شهد إحدى بداياته بقميص المنتخب.

وباعتزال هذه الكوكبة من النجوم، يودع عالم كرة القدم جيلًا ترك بصمة استثنائية في تاريخ اللعبة، وكتب اسمه بأحرف من ذهب في سجلات المنتخبات الوطنية وبطولات كأس العالم، لتبدأ المنتخبات المختلفة مرحلة جديدة بأسماء شابة تسعى إلى مواصلة المسيرة.

اليوم السابع