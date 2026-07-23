مواعيد مباريات اليوم.. بشكتاش ضد ميتيلاند في الدوري الأوروبي

تشهد ملاعب العالم اليوم الخميس 23-7-2026 على العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها لقاء بشكتاش وميتيلاند في التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي.

مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي

كاراباج X سسكا صوفيا – 7 مساء

دينامو كييف X باوك سالونيكا – 8 مساء

هاميربي X أندرلخت – 8 مساء

بشكتاش X ميتيلاند – 9 مساء

تفينتي X فرينكفاروزي – 9 مساء

سانت جالين X بنفيكا – 9 مساء

مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لدوري المؤتمر الأوروبي

ألاشكيرت X كلوج الروماني – 6 مساء

باتي بوريسوف X سيون – 8 مساء

سانتا كولومبا X رابيد فيينا – 8 مساء

باكسي إس إي X باناثينايكوس – 9 مساء

فويفودينا X أياكس – 9 مساء

تشيركاسي X جينت – 9.30 مساء

اليوم السابع