رياضية
مواعيد مباريات اليوم.. بشكتاش ضد ميتيلاند في الدوري الأوروبي
تشهد ملاعب العالم اليوم الخميس 23-7-2026 على العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها لقاء بشكتاش وميتيلاند في التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي.
مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي
كاراباج X سسكا صوفيا – 7 مساء
دينامو كييف X باوك سالونيكا – 8 مساء
هاميربي X أندرلخت – 8 مساء
بشكتاش X ميتيلاند – 9 مساء
تفينتي X فرينكفاروزي – 9 مساء
سانت جالين X بنفيكا – 9 مساء
مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لدوري المؤتمر الأوروبي
ألاشكيرت X كلوج الروماني – 6 مساء
باتي بوريسوف X سيون – 8 مساء
سانتا كولومبا X رابيد فيينا – 8 مساء
باكسي إس إي X باناثينايكوس – 9 مساء
فويفودينا X أياكس – 9 مساء
تشيركاسي X جينت – 9.30 مساء
اليوم السابع