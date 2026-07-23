أميتاب باتشان يتحدث عن فترة التعافى بعد خضوعه لجراحة.. بماذا ينصح الأطباء

أثار النجم الهندي أميتاب باتشان حالة من القلق بين جمهوره بعد نشره تدوينة مؤثرة كشف فيها عن مروره بتجربة صحية استدعت دخوله المستشفى، والخضوع لعملية جراحية، ثم قضاء فترة داخل وحدة العناية المركزة، ورغم أنه لم يكشف عن طبيعة الجراحة أو تفاصيل حالته الطبية، فإن حديثه سلط الضوء على مرحلة غالبًا ما يتم تجاهلها، وهي فترة التعافي بعد الجراحة، بما تحمله من تحديات جسدية ونفسية قد تستمر لأسابيع أو حتى أشهر، خاصة لدى كبار السن، وفقاً لموقع “تايمز ناو”.

أميتاب باتشان يكشف عن أصعب مراحل التعافي

أوضح أميتاب باتشان أن العودة إلى المنزل بعد الخروج من المستشفى لم تكن نهاية الأزمة، بل كانت بداية مرحلة جديدة من التحديات.

وأشار إلى أن التعافي يتطلب الصبر والالتزام بالتعليمات الطبية، إضافة إلى القوة النفسية لمواجهة التغيرات التي تطرأ على الجسم بعد العمليات الجراحية.

ويرى الأطباء أن كثيرًا من المرضى يعتقدون أن مغادرة المستشفى تعني انتهاء رحلة العلاج، بينما تؤكد الخبرات الطبية أن مرحلة ما بعد الجراحة هي جزء أساسي من عملية الشفاء، إذ يواصل الجسم خلالها إصلاح الأنسجة واستعادة وظائفه الطبيعية تدريجيًا.

لماذا تكون فترة التعافي بعد الجراحة مرهقة؟

يؤكد الأطباء أن الجسم يدخل بعد أي تدخل جراحي في مرحلة شفاء طبيعية يركز خلالها على إصلاح الأنسجة وتقليل الالتهابات واستعادة النشاط.

وخلال هذه الفترة قد يعاني المرضى من مجموعة من الأعراض التي تختلف شدتها من شخص لآخر، من بينها الإرهاق الشديد، والألم أو الانزعاج في موضع الجراحة، وضعف الحركة، وفقدان الشهية، واضطرابات النوم.

وتختلف مدة التعافي بحسب عدة عوامل، أبرزها عمر المريض، ونوع الجراحة التي خضع لها، وحالته الصحية العامة، إضافة إلى مستوى اللياقة البدنية والأمراض المزمنة التي قد يعاني منها.

التأثير النفسي للإقامة في المستشفى والعناية المركزة

لا تقتصر آثار الجراحة على الجانب الجسدي فقط، إذ يشير الأطباء إلى أن الإقامة داخل المستشفى، وخاصة في وحدة العناية المركزة، قد تترك آثارًا نفسية وعاطفية واضحة لدى بعض المرضى.

ومن أبرز المشكلات التي قد تظهر خلال فترة التعافي الشعور بالقلق المستمر بشأن الحالة الصحية، والخوف من حدوث مضاعفات، وتقلبات المزاج، والاكتئاب، والإحساس بالضعف، وصعوبة التكيف مع فقدان الاستقلالية بشكل مؤقت.

كما قد يتعرض بعض المرضى لما يعرف بمتلازمة ما بعد العناية المركزة، وهي حالة قد تؤثر على الذاكرة والتركيز والحالة المزاجية وجودة الحياة بعد مغادرة المستشفى، ويكون كبار السن أكثر عرضة للإصابة بها نتيجة طول فترة التعافي وتأثيرها على القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية.

كيف يمكن دعم التعافي بعد الجراحة؟

يشدد الأطباء على أهمية اتباع خطة علاجية متكاملة تساعد على استعادة الصحة تدريجيًا، وعدم التسرع في العودة إلى الحياة الطبيعية.

وتشمل أهم النصائح الالتزام الكامل بالأدوية الموصوفة، وحضور جميع مواعيد المتابعة الطبية، والحصول على ساعات كافية من النوم، واتباع نظام غذائي متوازن غني بالبروتين لدعم التئام الجروح، مع الحفاظ على شرب كميات كافية من السوائل.

كما ينصح الأطباء بعدم ممارسة أي نشاط بدني أو تمارين رياضية إلا بعد الحصول على موافقة الطبيب، مع الالتزام بتمارين التنفس إذا أوصى بها الفريق الطبي، وتجنب حمل الأوزان الثقيلة حتى اكتمال التعافي.

الدعم النفسي عنصر أساسي في رحلة الشفاء

يرى المختصون أن التعافي لا يعتمد فقط على العلاج الدوائي أو التئام الجروح، بل يحتاج أيضًا إلى دعم نفسي واجتماعي يساعد المريض على تجاوز المرحلة الصعبة.

ويسهم التواصل مع أفراد الأسرة والأصدقاء، وممارسة تقنيات الاسترخاء، وقراءة الكتب، والاستماع إلى الموسيقى، والعودة التدريجية إلى الهوايات المحببة، في تحسين الحالة النفسية وتقليل التوتر والقلق.

ويؤكد الأطباء أن استمرار أعراض القلق أو الاكتئاب أو الضيق النفسي لفترة طويلة رغم أن الشعور بالألم والإرهاق يعد جزءًا طبيعيًا من فترة النقاهة، فإن هناك أعراضًا مثل هذه تستدعي التدخل الطبي طلب المساعدة من مختصين في الصحة النفسية لضمان تعافٍ شامل.

علامات تستوجب مراجعة الطبيب فورًا

رغم أن الشعور بالألم والإرهاق يعد جزءًا طبيعيًا من فترة النقاهة، فإن هناك أعراضًا تستدعي التدخل الطبي العاجل، من بينها:ارتفاع مستمر في درجة الحرارة.

زيادة الاحمرار أو التورم حول موضع الجراحة.

خروج صديد أو إفرازات ذات رائحة كريهة من الجرح.

ألم في الصدر.

صعوبة في التنفس.

ارتباك أو تشوش مفاجئ.

نزيف شديد.

ألم لا يستجيب للعلاج أو يزداد بصورة ملحوظة.

رحلة التعافي تحتاج إلى الوقت والصبر

تعكس تجربة أميتاب باتشان حقيقة يواجهها كثير من المرضى بعد العمليات الجراحية، وهي أن التعافي لا ينتهي بمجرد مغادرة غرفة العمليات أو الخروج من المستشفى، بل يستمر عبر مراحل تحتاج إلى الصبر، والالتزام بالعلاج، والدعم النفسي، والمتابعة الطبية المستمرة، حتى يستعيد المريض صحته ونشاطه بصورة كاملة.

اليوم السابع