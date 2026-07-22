تامر عاشور يعلن سحب ألبوم مراية الحب بشكل مفاجئ من منصة أنغامى

أعلن النجم تامر عاشور سحب ألبومه الجديد مراية الحب من منصة أنغامي، وذلك بعد يومين فقط من إطلاقه، مؤكدًا أن جميع أعماله الفنية سيتم حذفها من المنصة خلال الفترة المقبلة، مع إتاحتها عبر باقي المنصات الموسيقية.

تامر عاشور يعلن سحب ألبومه من أنغامي

ونشر تامر عاشور عبر حسابه الرسمي على منصة X رسالة قال فيها: “تم سحب مراية الحب اليوم من على منصة أنغامي، وسيتم سحب جميع المحتوى الخاص بالفنان قريبًا، وتقدروا تسمعوا جميع أغاني تامر عاشور على جميع المنصات”، ولم يكشف عاشور عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار، مكتفيًا بالإعلان عن نقل محتواه إلى المنصات الموسيقية الأخرى.

وجاء قرار سحب الألبوم بعد ساعات من النجاح اللافت الذي حققه منذ طرحه، إذ تصدرت أغنياته قوائم الأكثر استماعًا على عدد من المنصات الموسيقية، كما حظيت بتفاعل واسع من الجمهور في مصر وعدد من الدول العربية.

هيمنة على يوتيوب

وواصل تامر عاشور حصد النجاحات، بعدما فرض سيطرته على قائمة الأغاني الأكثر تداولًا عبر “يوتيوب”، إذ احتلت ثلاث من أغنيات ألبومه المراكز الثلاثة الأولى في قائمة الموسيقى الأكثر رواجًا، وهي “جدع” و”مراية الحب” و”آسف”.

تفاصيل ألبوم تامر عاشور 2026

أغنية “مراية الحب” من كلمات سمير طارق وألحان طنطاوي وتوزيع أماديو، وأغنية “نزلت اتمشيت” من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع حسام الصعبي، وأغنية “ولاد حلال” كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي، وأغنية “جدع” من كلمات محمد مصطفى مالك وألحان محمود أنور وتوزيع أحمد إبراهيم.

ويضم الألبوم أغنيات “وصولي” من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف فهمي، وأغنية “تمنياتي” كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع “توما” وأغنية “مكاني الصح” من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد خلف وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وأغنية “متلخبطة أحوالي” كلمات عليم وألحان مدين وتوزيع حسن الشافعي.

ألبوم تامر عاشور 2026 يضم أيضا أغنية “شوفتني” من كلمات عمرو عبده علي وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع محمد ياسر، وأغنية “آسف” من كلمات أحمد المالكي وألحان محمدي وتوزيع أسامة الهندي، وأغنية “مش فارقلي” من كلمات محمد جشم باشا وألحان سامر أبو طالب وتوزيع نادر حمدي.

اليوم السابع