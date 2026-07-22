هشام وهنا يجددان التعاون بفيلمين جديدين في 2026

يواصل الثنائي هشام ماجد وهنا الزاهد ترسيخ مكانتهما كأحد أبرز الثنائيات السينمائية في السنوات الأخيرة، بعدما دخلا مرحلة جديدة من النجاحات المشتركة التي دفعت شركات التوزيع والمنتجين إلى الرهان عليهما في أكثر من مشروع سينمائي.

ويستعد الثنائي لتقديم فيلمين جديدين خلال عام 2026، الأول يحمل عنوان “ملك الغابة”، بينما يأتي الثاني بعنوان “ولاد اللعيبة” كاسم مبدئي، في خطوة تؤكد استمرار التعاون بينهما بعد النجاح الذي حققاه في أعمالهما السابقة.

وبات هشام وهنا من الأسماء المطلوبة بقوة داخل سوق التوزيع السينمائي، حيث يرى كثيرون أن اجتماعهما على الشاشة يمنح أي عمل جماهيرية كبيرة، وهو ما انعكس على حجم الاهتمام بالمشروعات الجديدة، مقابل أرقام إنتاجية وتسويقية ضخمة.

وسبق أن اجتمع الثنائي في فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” عام 2024، ثم أعادا التعاون في “بضع ساعات في يوماً ما” خلال العام نفسه، ليواصلا بعدها بناء شراكة فنية لاقت قبولًا واسعًا لدى الجمهور.

ومع الإعلان عن المشروعين الجديدين، تتزايد التوقعات بأن يشكل عام 2026 محطة جديدة في مسيرة هشام وهنا، خاصة مع الرهان على الثنائي باعتباره أحد أهم عناصر الجذب الجماهيري في السينما المصرية خلال الفترة المقبلة.

اليوم السابع