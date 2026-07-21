عمرو دياب يطرح ألبومه المنتظر حبيتك غدا عبر المنصات الموسيقية المختلفة

أعلن النجم عمرو دياب عن طرح ألبومه الجديد حبيتك غدا الأربعاء في تمام الساعة 5 مساء على كل المنصات الموسيقية المختلفة، وذلك من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ويتعاون عمرو دياب خلال الألبوم الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، ويجمع الألبوم بين أكثر من نوع موسيقي مختلف.

وكان عمرو دياب طرح منذ أيام البوستر الدعائي للألبوم، حيث ظهر بإطلالة صيفية بيضاء، حصدت تفاعل عدد كبير من الجمهور.

يذكر أن آخر ألبومات الهضبة كان الصيف الماضي بعنوان “ابتدينا” وحقق أعلى نسب استماع لألبوم عربي عبر مختلف المنصات الموسيقية.

اليوم السابع