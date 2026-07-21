تفاصيل الحالة الصحية لفادية عكاشة بعد إصابتها بجلطة دماغية

تعرضت الفنانة فادية عكاشة لأزمة صحية خلال الفترة الماضية، وذلك إثر إصابتها بجلطة دماغية، حسب ما أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

بداية المشوار الفنى

الفنانة فادية عكاشة من مواليد سبتمبر 1941، بدأت حياتها الفنية في منتصف ستينيات القرن العشرين، وبرزت بقوة من خلال أدوارها والشخصيات التي قدمتها على مدار مشوارها الفني، وتميزت بعشرات الأعمال في السينما والتليفزيون والمسرح.

شاركت في عدد كبير من الأفلام كان أبرزها فجر اﻷسلام عام 1971، ممنوع فى ليلة الدخلة، الطاووس” و “استاكوزا”، “نحن الرجال طيبون”، خطايا الحب، البؤساء، وغيرها من الأعمال، كما قدمت أدوارا في عدد من المسلسلات، منها “هوانم جاردن سيتى” و “يوميات ونيس”، الفرسان، أوبرا عايدة.

اعتزال فادية عكاشة

اعتزلت فادية عكاشة الفن عام 2012، بعدما تزوجت الفنان محمد كامل واستمرت معه حتى رحيله، ومنذ ما يقرب الـ 3 سنوات انتقلت للسكن بدار رعاية الفنانين بعدما طلب منها الفنان أشرف زكي.

تكريم فادية عكاشة

وفي عام 2022 كرمت فادية عكاشة ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، في فقرة تكريم المبدعين، وأعربت وقتها عن سعادتها بذلك خاصة بعد ابتعادها لسنوات عن الفن وارتدائها الحجاب.

اليوم السابع