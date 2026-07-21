شريف سلامة يتعاقد على بطولة مسلسل جديد مكون من 15 حلقة

تعاقد الفنان شريف سلامة على بطولة مسلسل جديد من إنتاج المنتج أحمد عبد العاطي، في تعاون جديد يجمع بينهما استعدادًا لانطلاق التحضيرات خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد النجاح الذي حققه سلامة في أحدث أعماله الدرامية

ومن المقرر أن يتكون المسلسل من 15 حلقة، من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج عصام نصار ، وينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة التي تشهد إقبالًا كبيرًا خلال المواسم الأخيرة، حيث يجري حاليًا استكمال التعاقد مع باقي أبطال العمل، إلى جانب الانتهاء من اختيار المخرج وفريق العمل، تمهيدًا لبدء التصوير خلال الأسابيع المقبلة.

ويُعد هذا المشروع خطوة جديدة في مشوار شريف سلامة، الذي يواصل حضوره القوي على الساحة الدرامية، بينما يراهن المنتج أحمد عبد العاطي على تقديم عمل مختلف يجمع بين الجودة الفنية والإنتاج الضخم، في إطار خطة لتقديم مسلسل قصير بإيقاع سريع وأحداث مشوقة تستهدف جذب الجمهور منذ الحلقة الأولى.

ومن المنتظر الإعلان قريبًا عن اسم المسلسل، وباقي تفاصيل فريق العمل، بالإضافة إلى موعد انطلاق التصوير وخطة عرضه على إحدى المنصات الرقمية أو القنوات الفضائية.

اليوم السابع