مروة الأزلى : الزعيم عادل إمام دعمنى فى أولى خطواتى

كشفت الفنانة مروة الأزلي، خلال تصريحات خاصة لبرنامج “لمن يهمه الفن” الذي تقدمه الإعلامية أميرة نور عبر نغم إف إم، عن العديد من المحطات في مشوارها الفني، وبداياتها مع الزعيم عادل إمام، إلى جانب حديثها عن طموحاتها الفنية، ورأيها في إعادة إنتاج الأعمال السينمائية، وعدد من الجوانب الشخصية.

وقالت مروة الأزلي إنها تعتز كثيرًا بمهنتها الأساسية كدكتورة صيدلانية، موضحة أنها منذ صغرها كانت تميل إلى المواد العلمية، وهو ما دفعها إلى دراسة الصيدلة.

وأضافت أن بدايتها الفنية كانت من خلال مسلسل “فرقة ناجي عطا الله”، بعدما تلقت اتصالًا لإجراء اختبار أداء أمام المخرج رامي إمام، مؤكدة أنها شعرت بسعادة كبيرة بعد اختيارها للدور، خاصة بعدما أيد الزعيم عادل إمام بنفسه اختيارها.

وأوضحت أنها شعرت بخوف شديد عند لقائها الأول بالزعيم عادل إمام، إلا أنه كان شخصية لطيفة للغاية، وكان يحرص دائمًا على تخفيف توترها، كما أخبرها أن ملامحها ستفتح أمامها العديد من الفرص الفنية.

وأكدت أن الجمهور أصبح يناديها باسم “حبيبة” بعد دورها في فيلم “الألماني”، مشيرة إلى أن الشخصية تركت أثرًا كبيرًا لدى المشاهدين.

كما أعربت عن اشتياقها للعمل كمذيعة، لافتة إلى أنها سبق وقدمت برنامجًا اقتصاديًا، وأنها إذا أتيحت لها الفرصة ستعود لتقديم البرامج مرة أخرى، لكنها لا تستطيع الابتعاد عن التمثيل.

وأعلنت تأييدها لفكرة إعادة إنتاج الأعمال السينمائية، رغم الهجوم الذي تعرض له فريق عمل النسخة الجديدة من فيلم “جري الوحوش”، مؤكدة أنها كانت تخشى المقارنة بينها وبين الفنانة القديرة نورا، كما أعربت عن أمنيتها بإعادة إنتاج فيلم “إشاعة حب”، معتبرة أنه من أجمل الأفلام على الإطلاق، وقالت إنها إذا شاركت فيه فستختار تقديم شخصية هند رستم.

كما كشفت عن رغبتها في التعاون مع عدد من النجوم، منهم عمرو سعد، ومحمد رمضان، وأحمد العوضي مرة أخرى، إلى جانب كريم عبد العزيز، وعصام عمر، وطه دسوقي، مشيرة إلى أنها لو لم تكن ممثلة أو صيدلانية أو مذيعة، لاختارت العمل مدرسة لمادة الكيمياء.

وأكدت مروة الأزلي أنها لم تفكر يومًا في تغيير شكلها أو إجراء عمليات تجميل، لكنها قد تفكر في الأمر إذا شعرت بالحاجة إليه مع التقدم في العمر، لافتة إلى أنها شخصية كلاسيكية ولا تحب التغيير.

وأوضحت أنها تواصل حاليًا تصوير مسلسل جديد مع الفنان محمد دياب، من المقرر عرضه خلال شهر أكتوبر المقبل، ويقدمه المخرج محمد عبد السلام، مؤكدة أن الشخصية التي تقدمها مختلفة وجديدة وليست شعبية.

وأكدت أن حلمها هو تقديم أدوار متميزة تحظى بحب الجمهور، وأن أكثر ما يسعدها أن يصفها الناس بالموهوبة، مشددة على أنه لا يوجد شيء يمكن أن يدفعها لتغيير نفسها أو التفكير في ترك التمثيل.

وأضافت أنها تحرص أثناء التصوير على التركيز في مشاهدها فقط، ولا يشغلها حجم الدور بقدر اهتمامها بتأثيره وشعورها به، كما أشارت إلى أنها نسخة من والدتها في الشكل والطباع، مؤكدة أن والدتها كانت محقة في النصائح التي قدمتها لها.

كما أعربت عن اعتزازها بتاريخ مصر، مؤكدة أن البلاد تمتلك تاريخًا ثريًا يحتاج إلى المزيد من الأفلام الوثائقية التي تروي قصصه للأجيال المختلفة.

وفي ختام تصريحاتها، كشفت مروة الأزلي عن متابعتها المستمرة لكرة القدم وكأس العالم، مشيرة إلى أن مواعيد المباريات قلبت نظام يومها، كما أكدت أن منتخب مصر أبهرها في البطولة، وكان يستحق الاستمرار حتى المباراة النهائية، معربة في الوقت نفسه عن سعادتها بما تشهده مصر من تقدم وازدهار في مختلف المجالات، خاصة المجال الكروي.

اليوم السابع