خالد جلال ناعيا «هانى شنودة»: واحد من أبرز مجددى الموسيقى المعاصرة

نعى المخرج خالد جلال النائب بمجلس الشيوخ، الموسيقار «هاني شنودة» الذى رحل عن عالمنا اليوم الأثنين، عن عمر يناهز 83 عاما، بعد أن ترك لنا إرثا موسيقيا يزخر بالأعمال الناجحة والمتميزة .

وقال المخرج خالد جلال، إننا فقدنا اليوم واحدا من أبرز مجددي الموسيقى المعاصرة، وله بصمته فى تطوير شكل الموسيقى المصرية، واكتشف ودعم العديد من المواهب التي أصبحت فيما بعد تحتل مكانة متميزة فى الساحة الفنية، رحم الله الفقيد وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان .

ولد هاني شنودة عام 1943م، وهو ملحن وموزع موسيقى مصري، كانت له الريادة والفضل في تكوين أول فرقة موسيقية بمصر، التحق بالمعهد العالى الموسيقي “الكونسيرفتوار”، وقام بتأليف مقطوعات تعد من العلامات البارزة في السينما المصرية، كما لحن لعدد من كبار نجوم الطرب فى مصر .

وقد رحل عن عالمنا اليوم الموسيقار هاني شنودة عن عمر يناهز الـ83 عاماً، حيث أعلن خبر الوفاة الإعلامي محمود سعد وكتب على صفحته: ” مع السلامة يا عم هاني، فنان جميل صادق.. امتعنا.. ومضى وداعا هاني شنودة.. وشكرا لما قدمت.. خالص التعازي للأسرة ولكل محبيه”.

اليوم السابع