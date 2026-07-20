حمادة هلال ويحيى علاء ومسلم على مسرح واحد فى دبى.. 26 يوليو

يستعد كل من الفنان حماده هلال، والمطرب مسلم، والمطرب يحيى علاء، لإحياء حفل غنائي في مدينة دبي، وذلك يوم 26 يوليو الجاري، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير من محبي نجوم الغناء المصري والعربي.

ومن المقرر أن يقدم الثلاثي خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيهم التي حققت نجاحًا واسعًا خلال الفترة الماضية، حيث يلتقي الطابع الرومانسي الذي يميز حمادة هلال مع الأغاني الشبابية التي اشتهر بها مسلم، إلى جانب الأعمال التي قدمها يحيى علاء، في ليلة غنائية تجمع بين التنوع والإيقاع العصري.

ويشهد الحفل عددًا من المفاجآت الفنية التي يجري التحضير لها خصيصًا للجمهور، من بينها فقرات غنائية مشتركة وتقديم أغنيات لأول مرة على المسرح، بالإضافة إلى مفاجآت أخرى سيتم الكشف عنها خلال الحفل، بما يمنح الجمهور تجربة فنية مختلفة.

ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة الحفلات الصيفية التي تشهدها مدينة دبي خلال موسم الإجازات، والتي تستقطب نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي، في إطار تقديم فعاليات ترفيهية متنوعة تلبي أذواق الجمهور من مختلف الجنسيات.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل تفاعلًا كبيرًا من الحضور، خاصة في ظل الشعبية التي يتمتع بها الفنانون الثلاثة، والنجاحات التي حققها كل منهم بأعماله الغنائية خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يجعل الحفل واحدًا من أبرز السهرات الفنية المنتظرة خلال شهر يوليو.

اليوم السابع