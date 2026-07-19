السقا يخرج عن المألوف ويبتعد عن الأكشن فى خلى بالك من نفسك

يلعب النجم أحمد السقا، شخصية جديدة من خلال فيلم خلى بالك من نفسك، إذ يقدم شخصية مقدم برنامج إذاعي يقدم نصائح عاطفية، قبل أن تنقلب حياته رأسًا على عقب وسط أحداث متلاحقة، بعدما يتعرف على ياسمين عبد العزيز التي تلعب الاكشن بجدارة، في تبادل للأدوار مع السقا بشكل غير مألوف للجمهور، الذى اعتاد أن يرى السقا في أدوار الاثارة والتشويق.

يخرج السقا في خلي بالك من نفسك عن المألوف، ويعيد اكتشاف نفسه في مرحلة فنية هامة، وسط منافسة قوية من الجيل الجديد الذى أثبت جدارته في سينما الاثارة والاكشن والكوميديا، إلا أن خبرة السقا التي تتجاوز 30 عاما قد تجعله رهانًا هاما في ارقام شباك التذاكر.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد السقا، وياسمين عبد العزيز، ولبلبة، ومحمد رضوان، وميشيل ميلاد، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من إنتاج Synergy Plus، وتأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني.

و طرح الإعلان الرسمي للفيلم ضمن الحملة الدعائية التي تسبق انطلاق عرضه في دور السينما يوم 22 يوليو، إذ حقق التريلر تفاعلًا جماهيريًا واسعًا منذ الساعات الأولى لطرحه، وسط ترقب كبير لمشاهدة أول تعاون سينمائي يجمع بين ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا بهذا الشكل المليء بالأكشن والمغامرات.

اليوم السابع