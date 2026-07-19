ياسمين صبرى تنتهى من تصوير فيلم مطلوب عائلياً مع كريم عبد العزيز

أسدلت الفنانة ياسمين صبري الستار على تصوير جميع مشاهدها في فيلم “مطلوب عائلياً”، الذي يجمعها بالنجم كريم عبد العزيز، بعدما انتهت من تصوير آخر يوم عمل لها في القاهرة، عقب عودة فريق الفيلم من ماليزيا، التي احتضنت تصوير عدد من المشاهد الخارجية. ويواصل صناع العمل حالياً استكمال الأيام الأخيرة من التصوير، والتي من المقرر الانتهاء منها خلال يومين أو ثلاثة.

ياسمين صبري زوجة وأم في مطلوب عائلياً

وتظهر ياسمين صبري خلال أحداث الفيلم في دور زوجة كريم عبد العزيز، حيث يعيشان حياة عائلية مستقرة ولديهما طفلان، ولد وبنت، في شخصية تمثل تجربة جديدة بالنسبة لها، إذ تسجل من خلالها أول ظهور لها في دور الأم، سواء على مستوى السينما أو الدراما.

ويضم فيلم “مطلوب عائلياً” نخبة من النجوم، على رأسهم كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، مصطفى خاطر، سارة بركة، سامي مغاوري، إلى جانب عدد من الفنانين، كما يشهد مشاركة مجموعة من ضيوف الشرف، أبرزهم أحمد فهمي، باسم سمرة، ونسرين أمين. الفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي بلس للمنتج تامر مرسي.

ويعد هذا التعاون الثاني الذي يجمع ياسمين صبري وكريم عبد العزيز في السينما، بعدما قدما معاً فيلم “المشروع X”، الذي عُرض خلال موسم عيد الأضحى السينمائي العام الماضي، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً بإيرادات تجاوزت 130 مليون جنيه. وقدم كريم عبد العزيز في الفيلم شخصية عالم المصريات “يوسف الجمال”، بينما جسدت ياسمين صبري شخصية غواصة في مدينة الجونة، تشاركه رحلة البحث عن أسرار الهرم الأكبر.

ياسمين صبري تنتظر نصيب

على جانب آخر، تستعد ياسمين صبري لاستقبال فيلمها الجديد “نصيب”، الذي يمثل أول بطولة سينمائية مطلقة لها، والمقرر طرحه ضمن موسم صيف هذا العام. ويشاركها البطولة معتصم النهار، رحمة أحمد، خالد سرحان، دنيا ماهر، عمر الشناوي، وليد فواز، أحمد فهيم، وطارق الإبياري، إلى جانب ضيوف الشرف محمد أنور، نضال الشافعي، ومحمد لطفي. الفيلم من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد خالد أمين.

اليوم السابع