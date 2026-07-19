من تامر حسنى لحماقى.. نجوم صنعت أجواء كأس العالم فى العاصمة الجديدة برعاية المتحدة

نالت منطقة “Egyptian Fan Zone” بالعاصمة الجديدة اشادات كبيرة وإعجاب الجميع خاصة إنها لم تقتصر فعالياتها على عرض مباريات كاس العالم فقط، بل تحوّلت إلى وجهة ثقافية وترفيهية متكاملة، أثبتت أنها قادرة على جذب شريحة عريضة من المصريين من مختلف الأعمار.

فقد شهدت منطقة “Egyptian Fan Zone” التى أقامتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى العاصمة الجديدة إحياء عدد كبير من نجوم الغناء للحفلات بداية من تامر حسني الذى أحيا افتتاح كاس العالم، مرورا بعدد من النجوم منهم روبي وأحمد سعد وحمادة هلال وفريق ديسكو مصر، وختاماً بالنجم محمد حماقي الذى سيحيي نهائي كاس العالم بين منتخبي أسبانيا والأرجنتين، فضلاً عن حضور الفنانين لمشاهدة المباريات هناك من بينهم أنغام وأشرف زكي ومي سليم ورانيا ونورهان منصور واياد نصار وغيرهم.

منطقة “Egyptian Fan Zone”

وتعد “Egyptian Fan Zone” المقامة بالنهر الأخضر واحدة من أكبر مناطق المشجعين في مصر والمنطقة العربية المخصصة لمتابعة مباريات كأس العالم، حيث توفر تجربة مشاهدة متكاملة من خلال شاشات ضخمة ومناطق مخصصة للأنشطة الترفيهية والفنية.

وشهدت منطقة “Egyptian Fan Zone” حضور آلاف الجماهير يوميًا منذ انطلاق البطولة، لتتحول إلى وجهة رئيسية لمتابعة مباريات كأس العالم 2026، كما إنها شهدت دعم الجماهير المصرية للمنتخب الوطني خلال مشاركته فى مباريات كاس العالم الماضية.

اليوم السابع