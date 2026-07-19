مابقتش بعرف دمعتك من ضحكتك.. من 25 عامًا منير غنى للنرجسية فى بتبعدينى

قبل 25 عامًا من اليوم، قدم لنا الكينج محمد منير، تحفته الفنية “بتبعدينى”، التي جاءت ضمن ألبوم قلبي مساكن شعبية الذى طرح للأسواق عام 2001، كتب كلمات الأغنية الشاعر بهاء الدين محمد ولحنها وليد سعد مع توزيع محمد مصطفى، وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيراً مع طرحها، لكنها حققت النجاح الأكبر مع بقائها في أذهاننا حتى هذا اليوم.

بتبعدينى .. عندما غني محمد منير للشخصية النرجسية

عاشت أغنية ” بتبعديني” أكثر من عقدين، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى فكرة الأغنية التي رغم بساطتها إلا أنها تصف مشاعر الحبيب الذى وقع في غرام حبيبته التي تحمل صفات الشخصية النرجسية، فوصف بهاء الدين محمد كيف يعانى الحبيب عندما يتورط في حب فتاة نرجسية تقترب منه تارة وتبتعد منه وقت ماتشاء، في علاقة عاطفية سامة غناها منير بإحساس صادق يعبر عن الحبيب المتعب المحتار بين قلبه وعقله وكرامته.

وصف بهاء الدين محمد بصوت منير الاستثنائي، تعب الحبيب عندما كتب : كل اللى ممكن اعمله معاكي اتعمل، ثم عبر عن الحيرة التي تضعها بك الشخصية النرجسية عندما دون: مابقتش بعرف دمعتك من ضحكتك أصرخ مافيش ولا صرخة مني تعذبك، ما عرفش ليه بتعذبيني، لو بجرحك امشي وسيبيني.

وحسم بهاء الدين محمد موقف الحبيب من الايذاء الذى يتعرض له من الشخصية النرجسية بقوله ” احساسي بيكي راح اكيد مش محتمل، ليؤكد أن نهاية هذه العلاقات لن تكون سعيدة وأنه برغم العاطفة لن يقبل القلب بالإهانة.

اليوم السابع