أحمد عز يعود لاستكمال تصوير «فرقة الموت» فى أكتوبر المقبل

يستعد النجم أحمد عز لاستئناف تصوير المشاهد المتبقية من فيلم «فرقة الموت» خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك عقب انتهائه من تصوير مسلسله الجديد، في إطار الخطة الزمنية التي وضعها صناع العمل للانتهاء من الفيلم تمهيدًا لدخوله مراحل المونتاج والتجهيز للعرض.

وقال المنتج هشام عبد الخالق لـ اليوم السابع أن تصوير الفيلم قد توقف مؤقتًا خلال الفترة الماضية بسبب ارتباط أحمد عز بعدد من المشروعات الفنية، قبل أن تستقر الشركة المنتجة على استكمال التصوير خلال أكتوبر، حيث من المنتظر تكثيف أيام العمل للانتهاء من جميع المشاهد المتبقية.

ويُعد «فرقة الموت» أحد أبرز الأفلام المنتظرة، إذ تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي مستوحى من وقائع حقيقية، ويجسد خلاله أحمد عز شخصية ضابط يدخل في مواجهة شرسة مع «خط الصعيد»، الذي يجسده الفنان آسر ياسين.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من منة شلبي، وآسر ياسين، ومحمود حميدة، وفريدة سيف النصر، وسماح أنور، وعصام عمر، وخالد كمال، إلى جانب عدد من الفنانين، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب.

اليوم السابع