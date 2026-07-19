كنت متعبة ولا أنام.. عبير صبري تكشف تفاصيل طلاقها بعد عام

كشفت الفنانة عبير صبري تفاصيل وكواليس طلاقها بعد زواج استمر لأكثر من 7 سنوات، حيث ظهرت فى أحد البرامج التليفزيونية لتعلن عن الأسباب ومعاناتها مع الانفصال، واصفة تلك الفترة “كنت متعبة جداً ولا أنام، ولم أقدر على مواساة نفسي”.

وكانت عبير صبري قد أعلنت فى يوليو 2025 عن انفصالها عبر صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام، بعد زواج دام 7 سنوات، وكتبت، “أعلن خبر انفصالى عن زوجى بعد 7 سنوات من الزواج والعشرة الطيبة، وتم الانفصال بكل هدوء وتفاهم، أتمنى لكل منا التوفيق في حياته القادمة، محبتكم دائمًا مصدر قوة لى”.

اخر اعمال عبير صبري

يُذكر أن عبير صبرى شاركت فى رمضان الماضى 2025 خلال مسلسلين الأول “الحلانجي” من بطولة محمد رجب، آيتن عامر، دانا حلبى، أحمد وفيق، محمد لطفى، محمود قابيل، طارق صبرى، ميمي جمال، إيناس النجار، هالة فاخر، وإخراج معتز حسام، والثانى “وش سعد”، الذى ضم مجموعة من الفنانين الإماراتيين والمصريين منهم آيتن عامر، عبير صبرى، مصطفى أبو سريع، صلاح عبدالله.

اليوم السابع