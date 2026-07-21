محمود عليم يجدد تعاونه مع تامر عاشور للمرة الثالثة فى متلخبطة أحوالى

للمرة الثالثة، يتعاون الشاعر محمود عليم مع النجم تامر عاشور، وذلك من خلال أغنية “متلخبطة أحوالي” التي يتضمنها الألبوم الجديد لعاشور، في استمرار لشراكة فنية أثمرت عن عدد من أبرز الأغنيات التي حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة.

هيجيلى موجوع وتيجي نتراهن نجاحات سابقة بينهما

ويأتي هذا التعاون بعد النجاح الكبير الذي حققه الثنائي في أغنيتي “هيجيلي موجوع” و”تيجي نتراهن”، اللتين لاقتا تفاعلًا واسعًا من الجمهور، وتصدرتا قوائم الاستماع على مختلف المنصات الموسيقية، لتؤكدا حالة الانسجام الفني بين كلمات محمود عليم وأداء تامر عاشور.

ويعد تعاونهما الجديد في “أحوالي متلغبطة” امتدادًا لهذه المسيرة الناجحة، وسط توقعات بأن تحقق الأغنية صدى جماهيريًا كبيرًا، خاصة في ظل الشعبية الكبيرة التي يحظى بها تامر عاشور، والنجاحات المتتالية التي يحققها الشاعر محمود عليم من خلال أعماله مع كبار نجوم الغناء.

محمود عليم وحضور بارز فى السنوات الأخيرة

ويواصل محمود عليم إثبات مكانته كأحد أبرز شعراء الأغنية في مصر والوطن العربي، بعدما قدم خلال الفترة الماضية مجموعة من الأغنيات الناجحة التي تعاون فيها مع نخبة من أبرز المطربين، ليصبح اسمه حاضرًا بقوة في أهم المشاريع الغنائية على الساحة الفنية.

وأطلق مؤخرا النجم تامر عاشور ألبومه الغنائي الجديد “مراية الحب” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة ليبدأ موسمه الصيفي بقوة.

تامر عاشور قرر مفاجأة الجمهور وأطلق ألبومه دفعة واحدة من 12 أغنية مختلفة الألوان الموسيقية لتناسب كل الأذواق، خاصة أن له قاعدة جماهيرية كبيرة في كل أنحاء الوطن العربي.

تفاصيل الألبوم الجديد

أغنية “مراية الحب” من كلمات سمير طارق وألحان طنطاوي وتوزيع أماديو، وأغنية “نزلت اتمشيت” من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع حسام الصعبي، وأغنية “ولاد حلال” كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.

ويضم الألبوم أغنيات “جدع” من كلمات محمد مصطفى مالك وألحان محمود أنور وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية “وصولي” من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف فهمي، وأغنية “تمنياتي” كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع “توما” وأغنية “مكاني الصح” من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد خلف وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وأغنية “متلخبطة أحوالي” كلمات عليم وألحان مدين وتوزيع حسن الشافعي.

الألبوم الجديد لتامر عاشور يضم أيضا “شوفتني” من كلمات عمرو عبده علي وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع محمد ياسر، وأغنية “آسف” من كلمات أحمد المالكي وألحان محمدي وتوزيع أسامة الهندي، وأغنية “مش فارقلي” من كلمات محمد جشم باشا وألحان سامر أبو طالب وتوزيع نادر حمدي.

اليوم السابع