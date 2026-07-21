إذاعة الأغانى تحتفى بذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية

تحتفل إذاعة الأغاني، الأربعاء 22 يوليو، بذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية، من خلال يوم إذاعي خاص يضم باقة من أجمل أغنياتها التي قدمتها على مدار مشوارها الفني، بالتعاون مع كبار الشعراء والملحنين، والتي لا تزال تحظى بمكانة راسخة في ذاكرة ووجدان الجمهور العربي.

وضمن احتفالية الإذاعة، تُذاع فقرات من الحفل الساهر الذي أُقيم على مسرح البالون في 3 أبريل 1986.. وفيها “نجوم مصر يغنون.. يا أغلى اسم في الوجود يا مصر”، بمشاركة الفنان محمد الحلو والمجموعة، وتتألق خلاله نجمة الحفل الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية.

واستجابةً لطلبات عدد كبير من مستمعي إذاعة الأغاني، يذاع من بين فقرات الحفل.. وصلتين غنائيتين للفنانة الكبيرة وردة، حيث تقدم في الوصلة الأولى أغنية “يا خبر”، بينما تشدو في الوصلة الثانية بأغنية “بعمري كله حبيتك”.

يأتي هذا الاحتفاء في إطار حرص إذاعة الأغاني على إحياء ذكرى رموز الفن العربي، وإتاحة كنوزها الغنائية النادرة أمام المستمعين، تأكيدًا لدورها في الحفاظ على التراث الموسيقي العربي وتقديمه للأجيال المتعاقبة.

اليوم السابع