فرح الديبانى: بيني وبين داليدا قواسم مشتركة على المسرح

كشفت السوبرانو المصرية فرح الديباني تفاصيل المسرحية الغنائية “داليدا.. الأغنية التي لا تنتهي”، مؤكدة أن هدفها هو أن يخرج الجمهور من العرض وهو يعيش مشاعر متناقضة بين السعادة والتأثر، تمامًا كما كانت حياة الفنانة العالمية داليدا.

وقالت الديباني إن العرض يجسد حياة داليدا بكل ما حملته من لحظات مؤلمة وأخرى مبهجة، مضيفة: “نفسي الجمهور يخرج حساس ومتأثر، وفي نفس الوقت مبسوط، لأن دي كانت حياة داليدا”.

لماذا وقع الاختيار على خيري بشارة؟

وأوضحت أن اختيار المخرج خيري بشارة جاء بعد اقتناعها بأنه الشخص القادر على تحويل فكرتها إلى عمل درامي متكامل، مشيرة إلى أنها تعرفه على المستوى الشخصي من خلال صداقتها لابنته المقيمة في باريس، وأنها استعانت برأيه منذ بداية المشروع لكونه أحد أهم المخرجين في السينما المصرية.

وأكدت أن المسرحية لن تقتصر على استعراض السيرة الذاتية لداليدا، وإنما ستقدم قصة حياتها من خلال أشهر أغانيها، موضحة أن الأغنيات ستكون المحرك الأساسي للأحداث الدرامية داخل العرض.

أوجه التشابه بين فرح الديباني وداليدا

وأضافت أن أكثر ما يجذبها في شخصية داليدا هو حضورها المسرحي القوي، قائلة إنها تشعر بوجود نقاط تشابه بينهما في الأداء على المسرح، إلى جانب توافق طبقة صوتها مع الأغاني التي اشتهرت بها داليدا.

وأشارت إلى أن العرض سيقدم أغاني داليدا بتوزيعات موسيقية جديدة، أعدها الموسيقي الفرنسي أندريه مانوكيان، في إطار رؤية فنية تسعى لتقديم تجربة مختلفة تحافظ على روح الأغاني مع إضافة لمسة إبداعية معاصرة.

اليوم السابع