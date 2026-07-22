تامر حسني يفاجئ جمهوره ويطرح ألبومه كاملا

طرح النجم تامر حسني، ألبومه الجديد (مش هتكرر) الذي شاركه فيه كبار الموسيقين، ليفاجئ جمهوره بالألبوم الذي يحتوي علي 14 أغنية.

وكان النجم تامر حسنى، أشعل حماس الجمهور المصرى فى ستاد القاهرة بأغنية حلوة يا بلدى لـ داليدا، خلال إحياء احتفالية “100 مليون شكرا” تكريماً لمشوار المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم على ستاد القاهرة الدولي، حاملا العلم المصرى وهو يسير داخل الاستاد.

‎ونظمت الاحتفالية الشركة المتحدة للرياضة تحت شعار “100 مليون شكراً” للاحتفاء بالمنتخب المصري لكرة القدم بعد أدائهم التاريخي في نهائيات كأس العالم، ويشهد الحفل حضوراً جماهيرياً ضخماً وفقرات فنية وتكريمات لنجوم الفراعنة والجهاز الفني.

اليوم السابع