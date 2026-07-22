ياسمين عبد العزيز : الجمهور سندى وضهرى بعد ربنا

أعربت النجمة ياسمين عبد العزيز، عن حبها للحظات الود و الحب التى تجمعها بجمهورها وأنهم سبب فى نجاحها.

وقالت ياسمين، خلال لقاءها بتلفزيون اليوم السابع، من العرض الخاص لفيلم خلى بالك من نفسك:الجمهور سندى بعد ربنا الجمهور حبايبى وعلى أى حاجه بتعرض لي الجمهور فى ضهرى وأنا واقفة هنا فى المكان ده بسبب الجمهور سندى وضهرى”.

احتفل كل من النجم أحمد السقا والنجمة ياسمين عبد العزيز، بالعرض الخاص لفيلم خلى بالك من نفسك أمس الثلاثاء، فى أحد المولات بالسادس من أكتوبر، وصفق الجمهور تصفيق حار فور وصولهما على السجادة الحمراء، كما التقط أبطال العمل صور المخرج معتز التونى والمؤلف شريف الليثى ولبلبة وهدى الأتربى

وحضر كل من النجوم أحمد زاهر وملك زاهر والإعلامى عمرو الليثى وحمزة نمرة ووائل عبد العزيز ونوران ماجد و مسلم وزوجته

ويأتي الاحتفال بالعرض الخاص بعد الجولة الترويجية الناجحة التي خاضها أبطال الفيلم في عدد من الدول العربية، وسط تفاعل جماهيري وإعلامي كبير، تمهيدًا لانطلاق الفيلم في دور العرض المصرية.

ويجمع “خلي بالك من نفسك” بين الأكشن والكوميديا في توليفة سينمائية جديدة، ويعيد التعاون بين ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا على الشاشة، بمشاركة نخبة من النجوم، أبرزهم لبلبة، ومحمد رضوان، ومصطفى أبوسريع، وميشيل ميلاد، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.

ويُعد الفيلم واحدًا من أبرز الأعمال المنتظرة خلال موسم الصيف، وسط توقعات بتحقيقه انطلاقة قوية في شباك التذاكر، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها بطلاه والحملة الترويجية الواسعة التي سبقت عرضه

وتدور أحداث “خلي بالك من نفسك” في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن والتشويق، ويشارك في بطولته أحمد السقا، وياسمين عبد العزيز، ولبلبة، ومحمد رضوان، مصطفى أبو سريع إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج Synergy Plus، بينما تتولى Synergy Film توزيعه داخل مصر، وGo Media توزيعه في الأسواق الخارجية.

اليوم السابع