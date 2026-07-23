لبلبة والدة أحمد السقا وتسعى لتزويجه في خلي بالك من نفسك

تشارك الفنانة لبلبة في بطولة فيلم خلي بالك من نفسك الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائية المختلفة، إذ تجسد دور والدة علاء الذي يؤديه الفنان أحمد السقا، وتحاول خلال أحداث الفيلم اختيار عروسة له لتزويجه، وسط العديد من المفارقات الكوميدية.

قصة حب تتحول إلى مطاردة داخل عالم تجارة السلاح

تدور أحداث فيلم خلي بالك من نفسك في إطار الأكشن كوميدي حول علاء الذي يجسد شخصيته أحمد السقا، وهو مذيع راديو اعتاد الدخول في علاقات عاطفية متعددة، لكنه ينهيها سريعًا بسبب خوفه من الارتباط وأسباب يراها بسيطة، وتتغير حياته عندما يتعرف بالصدفة على فريدة، التي تجسدها ياسمين عبد العزيز، والتي تبدو فتاة هادئة ورقيقة، قبل أن يكتشف أنها واحدة من أكبر تجار السلاح.

ومع تطور الأحداث، تقع فريدة في حب علاء، لكنه يقرر إنهاء علاقته بها كما اعتاد مع غيرها، إلا أنها ترفض الاستسلام، وتُجبره على الزواج منها تحت التهديد، ليجد نفسه متورطًا داخل عالمها المليء بالمخاطر، في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن.

أبطال الفيلم

يشارك في بطولة فيلم خلي بالك من نفسك إلى جانب أحمد السقا وياسمين عبد العزيز كل من: لبلبة، ومحمد رضوان، ومصطفى أبو سريع، وميشيل ميلاد، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ماجد المصري، وأحمد الرافعي، وعماد رشاد، الفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي بلس للمنتج تامر مرسي.

مسرحية كده أوكيه

يذكر أن أحمد السقا وياسمين عبد العزيز لم يجتمعا في عمل فني سوى مرة واحدة من خلال مسرحية كده أوكيه، وشارك في بطولتها أيضًا هاني رمزي، ومنى زكي، وفاطمة كشري، إلى جانب عدد من الفنانين، وهي من تأليف أحمد عفيفي وإخراج سمير العصفوري.

اليوم السابع