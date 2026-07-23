مجمع الملك فهد يتيح 44 ترجمة رقمية لمعاني القرآن الكريم

أتاح مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، عبر موقعه الإلكتروني، أكثر من 44 ترجمة رقمية لمعاني القرآن الكريم بمختلف اللغات العالمية، في إطار جهوده المتواصلة لتسخير التقنيات الحديثة لخدمة كتاب الله، وتيسير وصول معاني القرآن الكريم إلى المسلمين وغير المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

وتشمل الترجمات المتاحة عددًا من اللغات الآسيوية والأوروبية والإفريقية، وقد أُعدّت ورُوجعت وفق منهج علمي رصين بإشراف نخبة من المختصين، بما يضمن دقة المعاني وسلامتها، ويُمكّن غير الناطقين باللغة العربية من الاطلاع على معاني القرآن الكريم عبر منصة رقمية حديثة وسهلة الاستخدام.

وأوضح المجمع أن جميع الترجمات متاحة للاستفادة والتحميل مجانًا من خلال موقعه الإلكتروني، بما يسهم في توسيع نطاق الإفادة من معاني القرآن الكريم، وتعزيز حضوره الرقمي على المستوى العالمي.

وتأتي هذه الخدمة امتدادًا لما يحظى به مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة – أيدها الله –، وبمتابعة واهتمام معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على المجمع، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بما يعزز التحول الرقمي في خدمة القرآن الكريم، ويؤكد ريادة المملكة العربية السعودية في نشر كتاب الله وترجمة معانيه وفق أعلى المعايير العلمية، وإيصاله إلى مختلف شعوب العالم.

جريدة الرياض