فيفيان ابنة أنجلينا جولى وبراد بيت تطلب رسميا حذف اسم والدها من لقبها

اتخذت فيفيان، ابنة النجمين الأمريكيين أنجلينا جولي وبراد بيت، خطوة قانونية جديدة لتغيير اسمها، في أحدث تطور داخل العائلة التي لا تزال تحظى باهتمام إعلامي واسع.

ووفقًا لمجلة People، تقدمت فيفيان، البالغة من العمر 18 عامًا، بطلب إلى المحكمة العليا في مقاطعة لوس أنجلوس لتغيير اسمها قانونيًا من Vivienne Marcheline Jolie-Pitt إلى Vivienne Marcheline Jolie.

وأوضحت الوثائق القضائية أن سبب الطلب هو “أسباب شخصية”، فيما حُدد الثاني من نوفمبر المقبل موعدًا للنظر في القضية.

مؤشرات ظهرت منذ العام الماضي

ولم تكن هذه الخطوة مفاجئة، إذ لاحظ الجمهور العام الماضي ظهور اسمها في كتيب مسرحية The Outsiders على برودواي باسم Vivienne Jolie فقط، بعدما شاركت في إنتاج العمل إلى جانب والدتها أنجلينا جولي.

ليست الأولى بين أبناء جولي وبيت

وتُعد فيفيان أحدث أبناء الثنائي الذين يسعون للتخلي عن لقب “بيت”، فقد نجحت شقيقتها شيلوه في عام 2024 في حذف اسم والدها رسميًا، بينما تسعى كل من زهرة ومادوكس أيضًا إلى اتخاذ خطوات قانونية مماثلة.

وفي وقت سابق، قال مصدر مقرب من براد بيت إن الأمر: من المحزن رؤية شخص يعلن مرارًا نجاحه في إبعاد أطفاله عن والدهم، في إشارة إلى الخلافات المستمرة داخل الأسرة.

خلافات مستمرة رغم انتهاء الطلاق

وتأتي هذه التطورات بعد سنوات من انفصال أنجلينا جولي وبراد بيت في عام 2016، ورغم الانتهاء رسميًا من إجراءات الطلاق أواخر عام 2024، لا يزال الطرفان يخوضان نزاعًا قانونيًا بشأن ملكية مصنع النبيذ الفرنسي Château Miraval الذي كانا يمتلكانه معًا

أنجلينا جولي: أساعد أطفالي على اكتشاف أنفسهم

وكانت أنجلينا جولي قد أكدت في تصريحات سابقة أنها تشجع أبناءها على تكوين شخصياتهم المستقلة، وقالت في مقابلة عام 2021: “لدي ستة أشخاص مختلفين تمامًا في منزلي، وأشعر بالحماس لكل مرحلة يمرون بها ولكل ما يثير فضولهم”، وأضافت: “مهمتنا كآباء هي مساعدتهم على اكتشاف هويتهم، ولن تتمكن من معرفة من هم إذا لم تنمُ وتتطور معهم بحماس.”

اليوم السابع