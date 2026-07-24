مش مصرية.. نقابة الأسنان عن طبيبة فيديو الرقص المثير داخل العيادة

أكدت نقابة أطباء أسنان مصر أن الطبيبة التي ظهرت في الفيديو المتداول مؤخرًا وهي ترقص داخل إحدى عيادات الأسنان ليست مصرية، ولا تمت للقطاع الطبي المصري بأي صلة، وذلك بعد أن أجرت النقابة تحريًا عاجلًا فور انتشار المقطع على منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت النقابة، أن المراجعة الدقيقة للحساب الذي نشر الفيديو أظهرت أنه أُنشئ حديثًا، كما تبين أن المقطع الأصلي يعود إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وليس إلى مصر كما تم الترويج له عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي.

طبيبة ترقص داخل العيادة

وأكدت النقابة رفضها القاطع لاستغلال مثل هذه الوقائع في الإساءة إلى الأطباء المصريين أو الزج باسمهم دون سند، مشيرة إلى أن تداول مقاطع غير موثقة ونسبتها عمدًا إلى أطباء مصريين بهدف إثارة الجدل وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة يعد سلوكًا غير مسؤول.

ودعت النقابة إلى ضرورة تحري الدقة قبل نشر أو إعادة تداول أي مواد إعلامية، والاعتماد على المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات المضللة التي تسيء إلى المهنة ومنتسبيها.

وجددت نقابة أطباء أسنان مصر اعتزازها بأطباء الأسنان المصريين، مؤكدة التزامهم بالضوابط المهنية وميثاق الشرف، وتمسكهم بالقيم والأخلاقيات التي عُرفوا بها، وحرصهم الدائم على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين بكل مسؤولية ومهنية.

صدى البلد