حبس المتهم بسب وقذف «الخطيب» 3 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه

قضت محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، اليوم، بمعاقبة المتهم علي عبد الصمد السيسي بالحبس لمدة 3 أشهر مع الشغل، وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة، وتغريمه 20 ألف جنيه، مع إلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وذلك في القضية رقم 97 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار نائل غانم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد شرف وعلي عياد، وبأمانة سر عماد رمضان، في القضية المقامة على خلفية اتهام المتهم بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إلى النائب العام بصفته وكيلًا عن محمود الخطيب، ضد حساب على موقع «فيسبوك» يحمل اسم «ALy Alsisi»، اتهم فيه صاحبه بنشر عبارات مسيئة بحق رئيس النادي الأهلي.

وأشار البلاغ إلى أن المنشورات المتداولة تضمنت عبارات سب وقذف وطعنًا في الأعراض، بما يمس سمعة العائلات، فضلًا عن اتهامات بإزعاج الغير وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في البلاغ، وكلفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بإجراء الفحص الفني للحساب محل الاتهام.

وكشفت نتائج الفحص، بحسب أوراق الدعوى، عن ثبوت ملكية المتهم للحساب وإدارته له، فضلًا عن مسؤوليته عن نشر المحتوى محل الاتهام.

وعقب استكمال التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية، التي أصدرت حكمها الحضوري بإدانته، ومعاقبته بالحبس والغرامة، إلى جانب إلزامه بالتعويض المدني المؤقت، عن الجرائم المنسوبة إليه.

المصري اليوم