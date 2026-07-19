تأييد السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين استوليا على عقارين لرئيس وزراء مصر الأسبق بالتزوير

أيدت محكمة جنايات القاهرة المستأنفة، الدائرة السابعة مستأنف، حكم أول درجة الصادر بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانتهما بتزوير محررات رسمية والاستيلاء على عقارين من أعيان وقف شريف باشا الكبير، رئيس وزراء مصر الأسبق، مع إلزامهما بالمصاريف، ورفض الاستئنافين موضوعًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين ياسر عمر، وإبراهيم محمد أبوالسعود، وبحضور محمد طه وعبدالرحمن إبراهيم.

وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمين اتفقا على الاستيلاء على العقارين رقمي 1 و3 بحارة دير النحاس بمنطقة مصر القديمة، والمملوكين لوقف المرحوم شريف باشا الكبير، حيث قاما باصطناع عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 20 أكتوبر 1970، ونسبا صدوره زورًا إلى ورثة المالك، وأثبتا فيه على خلاف الحقيقة شراءهما للعقارين، ثم أقاما دعوى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب صحة ونفاذ العقد.

وأضافت الحيثيات أن المتهمين لم يكتفيا بذلك، بل قاما باصطناع محضر صلح مؤرخ في الأول من يونيو 2016، ونسبا توقيعات مزورة إلى 28 من ورثة شريف باشا الكبير، وقدماه للمحكمة، التي ألحقت محضر الصلح بمحضر الجلسة وأكسبته قوة السند التنفيذي استنادًا إلى المستندات المقدمة آنذاك.

وأوضحت المحكمة أن المتهمين اشتركا مع آخر مجهول في تزوير 13 توكيلًا رسميًا منسوبة إلى مكتبي توثيق الأزبكية وإمبابة، إلى جانب تزوير 8 إعلامات وراثة منسوبة إلى نيابات أوسيم والوراق والخليفة لشؤون الأسرة، كما استخدما أختامًا مقلدة لشعار الجمهورية لإضفاء الصفة الرسمية على تلك المحررات.

وبحسب الحيثيات، استخدم المتهمان تلك المستندات المزورة في تسجيل الحكم بالشهر العقاري، فصدر العقد المشهر رقم 1511 لسنة 2017 جنوب القاهرة، باعتبارهما مالكين للعقارين، ثم قاما ببيع مساحة 12 قيراطًا من الأرض إلى متهم ثالث سبق الحكم عليه في القضية، بما مكنه من تسجيل حصته.

وأضافت المحكمة أن المتهمين والمتهم الثالث استخرجوا بالمحررات المزورة رخصتي هدم للعقارين من حي مصر القديمة، ثم حصلوا على رخصة بناء رقم 9 لسنة 2019، وشيدوا على الأرض مبنى مكونًا من 11 طابقًا.

وأشارت الحيثيات إلى أن الواقعة لم تنكشف إلا في عام 2023، عقب تعيين حارس جديد على وقف شريف باشا الكبير، والذي راجع أعيان الوقف واكتشف انتقال ملكية العقارين استنادًا إلى مستندات مزورة، فأبلغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ورفضت المحكمة جميع دفوع المتهمين، ومنها إنكار صلتهما بالمحررات المزورة، والدفع بعدم العلم بالتزوير، وبطلان التحريات، والادعاء بأن المحامي وكيلهما هو من قدم المستندات دون علمهما، مؤكدة أن الأدلة الفنية والقرائن وتتابع الإجراءات أثبتت اشتراكهما في تزوير المحررات واستعمالها بقصد الاستيلاء على العقارين، لتنتهي إلى رفض الاستئنافين وتأييد حكم السجن المشدد لمدة 10 سنوات.

المصري اليوم