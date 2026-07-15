«الجمارك» تُحبط تهريب أكثر من 5300 علبة سجائر

تمكنت الإدارة العامة للجمارك، ممثلة بإدارة جمارك منفذ النويصيب، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من السجائر، بعد ضبط مركبة كانت تستخدم في إخفاء المضبوطات بطرق احترافية داخل هيكلها.

وجاءت الضبطية عقب الاشتباه بالمركبة وإخضاعها لتفتيش جمركي دقيق، أسفر عن العثور على 5305 علب سجائر بوزن إجمالي يقرب من طن واحد كانت مخبأة داخل ديكورات الأبواب وأرضية المركبة والواجهات الأمامية والخلفية، إضافة إلى تجاويف وأماكن سرية أعدت خصوصا لغرض التهريب.

وقالت «الجمارك» انه تم التحفظ على المضبوطات وحجز المركبة لكونها معدة للتهريب الجمركي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهم والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات وفق القوانين واللوائح المعمول بها.

وأكدت استمرارها في تعزيز الرقابة على جميع المنافذ الجمركية، وتسخير الإمكانات البشرية والتقنية للتصدي لمحاولات التهريب بكل أشكالها، بما يسهم في حماية المجتمع وصون الاقتصاد الوطني.

الأنباء الكويتية