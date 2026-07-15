القرد بريء … تقرير الطب الشرعي يحسم سببب وفاة التركية إيجي أرتيم

بعد مرور حوالي شهر على وفاتها، أسدل الستار على قضية وفاة الممثلة التركية إيجي أرتيم، بعدما تم الكشف عن تقرير الطب الشرعي النهائي حول سبب وفاتها.وجاء في التقرير أن سبب وفاة إيجي أرتيم التي عرفها الجمهور العربي من خلال مسلسل “شربات التوت” هو التسمم الكحولي، بعد تناولها كمية كبيرة من الكحول.وأوضح التقرير السبب الفعلي والمباشر للوفاة أن إيجي أرتيم تناولت الكحول بشكل كبيرة وكانت نسبته مرتفعة في الدم، مع تناولها لأدوية مضادة للأكتئاب ولعلاج القلق (كانت مكتوبة لها من الأطباء في قت سابق) تسبب الامتزاج بين المواد الكيميائية والعقاقير الطبية إلى هبوط حاد ووظيفي في الجهاز العصبي والتنفسي أدى مباشرة إلى الوفاة، بحسب الموقع التركي Hurriyet.

ويأتي هذا التقرير لينفي بشكل قاطع ما كان انتشر في وقت سابق أن سبب وفاة إيجي أرتيم “عضة قرد” خلال رحلتها في تايلاند.

ففي 20 يونيو الماضي، تقدم محامي إيجي أرتيم بالتماس لمكتب المدعي العام التركي قال فيه إن موكلته كانت قد سافرت إلى تايلاند قبل أسبوع من وفاتها، وخلال تشريح جثمانها تم اكتشاف 3 ندوب في ذراعها، وبسؤال أفراد من عائلتها كشفوا أنها تعرضت لـ”عضة قرد” خلال رحلتها.

وأوضح محامي إيجي أرتيم أنه بعد استشارات مع خبراء وأطباء قالوا إن مثل هذه “العضة” قد تؤدي إلى تسمم في الدم، لذا طالب النيابة العامة بالنظر في هذا الأمر خلال التشريح، لكن في النهاية تم التأكد من أن وفاتها لم تكن من عضة القرد.

وتوفيت إيجي أرتيم يوم 15 يونيو عن عمر ناهز 35 عاما.

وكانت إيجي أرتيم احتفلت بعيد ميلادها قبل يوم من وفاتها وتلقت رسائل من أصدقائها وردت عليها ووجهت الشكر لكل من اهتم وأرسل لها رسالة معايدة.

ولدت إيجي أرتيم في 14 يونيو 1991، وتخرجت من قسم الأوبرا والأداء الصوتي بجامعة يشار عام 2014 وحصلت على المركز الثالث.

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