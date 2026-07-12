الكيني وانيوني يحطم الرقم القياسي العالمي في سباق 1000 متر

حطم الكيني إيمانويل وانيوني الرقم القياسي العالمي في ‌سباق 1000 متر للرجال خلال لقاء موناكو ضمن منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى.وأنهى وانيوني، البطل الأولمبي في سباق 800 متر، السباق الذي جرى مساء الجمعة، بزمن قدره 2:11:83 دقيقة، متقدما بنحو ثانية واحدة على البريطاني ‌جيك ⁠وايتمان، بينما احتل الجزائري جمال سجاتي المركز الثالث.

وتجاوز وانيوني الرقم القياسي السابق الذي حققه مواطنه نواه نجيني قبل 27 عاما بفارق 0.13 ثانية.

وقال وانيوني بعد إنجازه التاريخي “هذه المرة الأولى التي أركض فيها مسافة 1000 متر، ⁠وتحطيم الرقم القياسي العالمي مباشرة يجعلني سعيدا للغاية. أود أن أشكر الرياضيين ⁠الآخرين الذين دفعوني إلى أقصى حدودي”.

يذكر أن سباق 1000 متر حدث ⁠نادر، وليس مدرجا في الألعاب الأولمبية أو بطولة العالم لألعاب القوى.

المصدر: RT