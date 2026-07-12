مبابي vs لامين يامال.. كسر العقدة أم فرض السيطرة فى قمة فرنسا وإسبانيا؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مواجهة من العيار الثقيل فى نصف نهائي كأس العالم 2026، حين يلتقي منتخب إسبانيا مع نظيره الفرنسي في مباراة تتجاوز حدود المنافسة التقليدية، حيث إن الصدام هذه المرة يحمل طابعًا خاصًا، لأنه يجمع بين كيليان مبابي ولامين يامال ، اثنين من أبرز نجوم اللعبة في الوقت الحالي.

كيليان مبابي.. البحث عن لحظة كسر العقدة

يدخل مبابي اللقاء وهو في أفضل حالاته الفنية، بعدما فرض نفسه كأخطر مهاجم في البطولة بتسجيله 8 أهداف وصناعة 3 أخرى، فالنجم الفرنسي قاد منتخب بلاده لتجاوز المغرب بثقة في ربع النهائي، مؤكدًا أنه لا يزال الرقم الأصعب في المباريات الكبرى.

لكن رغم هذا التألق، يواجه كيليان مبابي تحديًا مختلفًا هذه المرة، لا يتعلق بالمنافس فقط، بل بتاريخ شخصي معقد أمام لامين يامال، خصوصًا أن النجم الفرنسي لم ينجح حتى الآن في فرض سيطرته في المواجهات الإقصائية المباشرة أمام النجم الإسباني، وهو ما يمنح هذه المباراة طابعًا نفسيًا خاصًا، حيث يسعى أخيرًا لكسر هذه العقدة في أهم بطولة كروية.

لامين يامال.. تفوق رقمي وثقة لا تهتز

في المقابل، يدخل لامين يامال المواجهة بثقة كبيرة، وسجل مثالي أمام مبابي فى المباريات الحاسمة، فالنجم الإسباني الشاب لم يخسر أي مواجهة إقصائية ضد منافسه الفرنسي، ونجح في ترك بصمته فى أغلب هذه اللقاءات، سواء بالأهداف أو الأداء المؤثر.

فرنسا ضد إسبانيا.. مبابي ويامال بين كسر العقدة وهيمنة جديدة

الأرقام تكشف تفوقًا واضحًا لصالح لامين يامال، الذي حقق 8 انتصارات في 10 مواجهات مباشرة أمام مبابي، واللافت أن هذا التفوق يمتد إلى البطولات الكبرى، حيث نجح المنتخب الإسباني في حسم مواجهتين بارزتين أمام فرنسا في نصف النهائي، سواء في يورو 2024 أو دوري الأمم الأوروبية 2025.

كما أن الصراع بين النجمين لم يقتصر على المستوى الدولي، بل امتد إلى الملاعب الإسبانية، حيث تفوق لامين يامال مع برشلونة في معظم مواجهات الكلاسيكو أمام ريال مدريد بقيادة مبابي، وهو ما تُرجم إلى ألقاب عززت من سيطرة الفريق الكتالوني في تلك الفترة.

مبابي أم لامين يامال.. من يحسم أقوى اختبار كروي؟

تحمل المباراة أيضًا صراعًا تكتيكيًا مثيرًا، حيث يعتمد كيليان مبابي على السرعة والانطلاقات الحادة واستغلال المساحات، بينما يتميز لامين يامال بالمهارة العالية والقدرة على التحكم في إيقاع اللعب وصناعة الفارق في المساحات الضيقة.

المواجهة المرتقبة لن تكون مجرد صراع على بطاقة التأهل إلى النهائي، بل اختبارًا حقيقيًا لمن يفرض هيمنته على كرة القدم في السنوات القادمة، خصوصًا أن مبابي يلعب لإثبات أنه النجم الأول عالميًا، بينما يسعى لامين يامال لتأكيد أنه قائد الجيل الجديد بلا منازع.

موعد مباراة فرنسا وإسبانيا فى نصف نهائي كأس العالم 2026

يلتقي منتخبا إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2026، يوم الثلاثاء 14 يوليو، في تمام العاشرة مساءً على ملعب دالاس، في لقاء يُنتظر أن يكون حاسمًا ومليئًا بالندية حتى اللحظات الأخيرة.

كان المنتخب الفرنسي قد حجز مقعده في هذا الدور بعد فوز مستحق على المغرب بهدفين دون رد في ربع النهائي، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب، بينما واصل المنتخب الإسباني عروضه القوية، بعدما حقق انتصارًا مثيرًا على بلجيكا بهدفين مقابل هدف

اليوم السابع