ارتفاع ضغط الدم.. 5 خطوات فعالة تساعدك على السيطرة عليه دون مضاعفات

يُعرف ارتفاع ضغط الدم بـ”القاتل الصامت”، لأنه غالبًا لا يسبب أعراضًا واضحة، لكنه يزيد بمرور الوقت من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والفشل الكلوي إذا لم تتم السيطرة عليه.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة The Straits Times، فإن السيطرة على ضغط الدم لا تعتمد على الأدوية فقط، بل يمكن لإجراء بعض التغييرات في نمط الحياة أن يحدث فرقًا كبيرًا في خفض قراءات الضغط وتقليل خطر المضاعفات.

1- قلل من تناول الملح

يؤكد الأطباء أن الإفراط في تناول الصوديوم يؤدي إلى احتباس السوائل داخل الجسم، مما يرفع ضغط الدم.

وينصح الخبراء بتقليل الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة، والاعتماد على الأعشاب والتوابل لإضافة النكهة بدلًا من الملح، مع قراءة الملصقات الغذائية لاختيار المنتجات الأقل في الصوديوم.

2- مارس النشاط البدني بانتظام

يساعد النشاط البدني المنتظم على تحسين كفاءة القلب والأوعية الدموية، ما يسهم في خفض ضغط الدم.

ويوصي الخبراء بممارسة 150 دقيقة أسبوعيًا على الأقل من النشاط البدني متوسط الشدة، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجة أو السباحة، مع ممارسة تمارين تقوية العضلات مرتين أسبوعيًا.

3- حافظ على وزن صحي

حتى فقدان كمية بسيطة من الوزن لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة قد يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في ضغط الدم.

كما أن تقليل دهون البطن يرتبط بتحسن صحة القلب والأوعية الدموية.

4- تناول غذاءً متوازنًا

يشير الأطباء إلى أن النظام الغذائي الغني بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والأسماك والمكسرات يساعد في تحسين ضغط الدم.

كما يُنصح بتقليل الدهون المشبعة، والسكريات المضافة، والمشروبات المحلاة، والإكثار من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، ما لم يمنع الطبيب ذلك بسبب أمراض الكلى.

5- التزم بالعلاج وراقب ضغطك

يشدد الخبراء على أهمية عدم التوقف عن تناول أدوية ضغط الدم دون استشارة الطبيب، حتى إذا أصبحت القراءات طبيعية.

كما يُفضل قياس ضغط الدم بانتظام في المنزل باستخدام جهاز معتمد، وتسجيل القراءات لمناقشتها مع الطبيب خلال الزيارات الدورية.

هل يمكن خفض الضغط دون أدوية؟

يوضح الأطباء أن بعض الأشخاص في المراحل المبكرة من ارتفاع ضغط الدم قد ينجحون في خفضه من خلال تغيير نمط الحياة فقط، لكن آخرين يحتاجون إلى الأدوية إلى جانب هذه التغييرات، ويحدد الطبيب الخطة العلاجية المناسبة لكل حالة.

متى يجب طلب الرعاية الطبية فورًا؟

ينصح الخبراء بالتوجه إلى الطوارئ إذا ارتفع ضغط الدم بشكل كبير وصاحبه:

– ألم شديد في الصدر.

– ضيق في التنفس.

– صداع مفاجئ وشديد.

– تشوش في الرؤية.

– ضعف أو تنميل في أحد جانبي الجسم.

– صعوبة في الكلام.

فهذه الأعراض قد تشير إلى مضاعفات خطيرة تستدعي التدخل الطبي العاجل.

ويؤكد الأطباء أن السيطرة على ضغط الدم تبدأ بعادات يومية بسيطة، مثل الغذاء الصحي، والنشاط البدني، والالتزام بالعلاج، وهي خطوات فعالة في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية وتحسين الصحة العامة.

اليوم السابع