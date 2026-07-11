الهلال السعودي يعرض 75 مليون يورو على محمد صلاح فى 3 سنوات

كشفت تقارير صحفية أن نادى الهلال السعودي يستعد لتقديم عرض للنجم المصرى محمد صلاح من أجل تدعيم صفوفه بداية من الموسم الجديد.

وقال موقع ” transfernewslive “، إن محمد صلاح يستعد للانضمام إلى الهلال بعقد قيمته 25 مليون يورو سنوياً، خاصة أن نادي الهلال وضع صلاح هدفه الأول والأهم.

وأشار الموقع إلى أن الهلال جاهز لتوقيع عقد مع صلاح بقيمة 25 مليون يورو تقريبًا في الموسم الواحد لمدة ثلاث سنوات، مع خيار التمديد لسنة رابعة.

محمد صلاح يقترب من مغامرة جديدة فى الدوري السعودي

وأضاف الموقع أن محمد صلاح لم يتخذ قراره النهائي حتى الآن بشأن وجهته داخل الدوري السعودي، فى ظل وجود أكثر من نادٍ يسعى للحصول على خدماته، وسط منافسة قوية على ضم أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

وأشار التقرير إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة لحسم التفاصيل النهائية، على أن يتم تحديد النادي الذي سينضم إليه اللاعب بعد الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالصفقة.

يأتي ذلك فى وقت يواصل فيه محمد صلاح دراسة العروض المقدمة إليه، وسط اهتمام من عدة أندية داخل السعودية، إلى جانب عروض أخرى من خارجها، قبل حسم مستقبله بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

اليوم السابع