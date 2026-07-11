رحلة بدأت مع الفراعنة.. وانتهت على رادار أوروبا | هيثم حسن يشعل الميركاتو

لم يحتاج هيثم حسن إلى كثير من الوقت ليحجز مكانه بين أبرز نجوم كأس العالم فكل لمسة، وكل انطلاقة، وكل فرصة صنعها بقميص منتخب مصر كانت كفيلة بتغيير مسار مستقبله الكروي، ليصبح أحد أكثر اللاعبين المطلوبين في سوق الانتقالات الصيفية.وبينما كانت الجماهير المصرية تحتفي بالمستويات الاستثنائية التي قدمها الجناح صاحب الـ24 عامًا، كانت كشافي الأندية الأوروبية يدونون ملاحظاتهم، لتتحول البطولة العالمية إلى نقطة انطلاق جديدة في مسيرة لاعب خطف الأنظار وأثبت أنه قادر على المنافسة في أعلى المستويات.

مونديال استثنائي يضع هيثم حسن تحت الأضواء

دخل هيثم حسن بطولة كأس العالم وهو أحد العناصر الشابة التي يعول عليها منتخب مصر، لكنه خرج منها كأحد أبرز نجوم البطولة، بعدما قدم مستويات هجومية مميزة أكدت امتلاكه إمكانيات كبيرة على صناعة الفارق.

وبرز اللاعب بفضل سرعته الكبيرة، ومهاراته الفردية، وقدرته على المراوغة وصناعة الفرص، ليصبح مصدر الخطورة الأول في هجوم المنتخب المصري خلال مشواره في البطولة.

وجاءت المباراة أمام الأرجنتين في دور الـ16 لتؤكد حجم موهبته، فعلى الرغم من خسارة منتخب مصر بنتيجة 3-2 في مواجهة مثيرة، قدم هيثم واحدة من أفضل مبارياته، وصنع هدفا رائعا، وهدد الدفاع الأرجنتيني في أكثر من مناسبة، وكان قريبًا من قيادة “الفراعنة” لتحقيق واحدة من أكبر مفاجآت البطولة.

ولم يقتصر الإشادة بأدائه على الجماهير المصرية، بل حظي بإشادات واسعة من وسائل الإعلام العالمية، التي اعتبرت اللاعب أحد أبرز الوجوه الصاعدة في المونديال، فيما وصفته صحيفة “ليكيب” الفرنسية بأنه “فرعون بلمسة فرنسية” في إشارة إلى نشأته الكروية في فرنسا وتألقه مع منتخب مصر.

لم تمر عروض هيثم حسن في كأس العالم مرور الكرام، إذ وضعت البطولة اللاعب على رادار عدد من الأندية الأوروبية التي بدأت التحرك لاستكشاف إمكانية التعاقد معه.

وبات اسم لاعب ريال أوفييدو الإسباني مرتبطًا بعدة أندية، من بينها طرابزون سبور التركي، إلى جانب اهتمام من أندية الدوري السعودي، لكن نادي سلتيك الاسكتلندي يبدو الأكثر جدية حتى الآن في سباق التعاقد معه.

ووفقًا لتقارير صحفية إسبانية، كثف نادي سلتيك جهوده خلال فترة الانتقالات الصيفية، وقدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع هيثم حسن بعد المستويات التي قدمها مع منتخب مصر في كأس العالم.

ويرى بطل اسكتلندا أن اللاعب يمتلك المواصفات التي يبحث عنها لتدعيم خطه الهجومي، خاصة بعد تألقه اللافت أمام منتخبات كبرى وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبيرة.

ريال أوفييدو يتمسك بنجمه

لكن الطريق لن يكون سهلاً أمام سلتيك فريال أوفييدو، الذي كان قد أبدى في وقت سابق مرونة بشأن مستقبل اللاعب، غيّر موقفه بالكامل بعد المونديال، بعدما تضاعفت القيمة الفنية والتسويقية لهيثم حسن.

وتشير التقارير إلى أن النادي الإسباني لن يقبل التفاوض على رحيل لاعبه بأقل من قيمة الشرط الجزائي في عقده، والبالغة 16 مليون جنيه إسترليني، بعدما أصبح أحد أبرز الأصول الرياضية داخل الفريق.

وكان الشرط الجزائي قد شهد تعديلات عقب هبوط النادي من الدوري الإسباني، الأمر الذي دفع سلتيك إلى محاولة استغلال الموقف، حيث تقدم بعرض يقترب من 3.4 ملايين جنيه إسترليني، إلا أن إدارة أوفييدو لا ترى أن هذا الرقم يعكس القيمة الحالية للاعب.

فياريال يراقب المشهد

وتزداد الصفقة تعقيدا بسبب وجود بند يمنح نادي فياريال الإسباني 40% من قيمة أي انتقال مستقبلي للاعب، وهو ما يجعل ريال أوفييدو أكثر تمسكا بالحصول على أعلى مقابل مالي ممكن في حال الموافقة على بيعه.ولهذا السبب، تبدو الإدارة الإسبانية غير مستعدة للتفريط في نجمها بسهولة، خاصة بعد الطفرة الكبيرة التي شهدتها قيمته السوقية عقب كأس العالم.ما قدمه هيثم حسن في كأس العالم لم يكن مجرد تألق عابر، بل رسالة واضحة بأنه يمتلك المقومات التي تؤهله للعب في أكبر الدوريات الأوروبية.فقد نجح اللاعب في الجمع بين المهارة والسرعة والجرأة، وأثبت أنه قادر على تحمل المسؤولية أمام أقوى المنتخبات، ليصبح أحد أهم مكاسب الكرة المصرية في البطولة، وأحد أبرز اللاعبين الذين ارتفعت أسهمهم في سوق الانتقالات هذا الصيف.ومع استمرار اهتمام أكثر من نادٍ أوروبي بخدماته، يبدو أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد وجهة هيثم حسن المقبلة، بينما يتمسك ريال أوفييدو بموقفه، في انتظار العرض الذي يوازي القيمة التي منحها المونديال لنجمه المصري.

صدى البلد