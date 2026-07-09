رئيس دورتموند: هالاند سينضم إلى ريال مدريد خلال عامين

كشف يواكيم فاتسكه رئيس نادي بوروسيا دورتموند عن النادي المفضل للمهاجم إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك خلال تصريحات لصحيفة اس الاسبانية.

وقال رئيس نادي بوروسيا دورتموند : هالاند يعشق ريال مدريد ولا يخفي ذلك، أعتقد أنه سيلعب هناك خلال عامين أو ثلاثة لكن ليس الآن، وشدد رئيس بوروسيا دورتموند على أن هالاند يريد الانضمام إلى ريال مدريد لكن ليس في الوقت الحالي تمامًا.

ويمتد عقد إيرلينج هالاند مع نادي مانشستر سيتي حتى عام 2034، إذ يعتبر النادي السماوي المهاجم النرويجي العنصر الأساسي لمشروع الفريق الإنجليزي، كما يقود هالاند النرويج في ربع نهائي كأس العالم 2026 بعدما فاز على البرازيل بهدفين مقابل هدف.

من ناحية أخرى تلقى منتخب النرويج ضربة غير متوقعة قبل مواجهته المرتقبة أمام إنجلترا في الدور ربع النهائي من كأس العالم، بعدما أكد حارس المرمى أوريان نيلاند انتشار فيروس معوي داخل معسكر الفريق، ما أدى إلى إصابة عدد من اللاعبين بأعراض مرضية خلال الأيام الأخيرة.

تعافي جميع اللاعبين قبل المباراة الحاسمة

وأوضح نيلاند أن طبيب المنتخب كان منشغلًا بشكل كبير بمتابعة الحالات، معربًا عن ثقته في تعافي جميع اللاعبين قبل المباراة الحاسمة، بينما أشار المدير الفني ستاله سولباكن إلى أن بعض أفراد الفريق عانوا من السعال وبحة في الصوت وارتفاع درجات الحرارة، مؤكدًا أن ضغوط البطولة وكثرة السفر والتنقل بين المدن كانت من أبرز أسباب هذه الأزمة الصحية.

وكان المهاجم يورجن ستراند لارسن قد تعرض للحمى، فيما غاب المدافع ماركوس هولمجرين بيدرسن عن مواجهة البرازيل السابقة بسبب المرض، إلا أن الجهاز الفني أكد أن الوضع بات تحت السيطرة ولا توجد مخاوف كبيرة بشأن جاهزية اللاعبين قبل لقاء إنجلترا.

ويستعد المنتخب النرويجي لخوض واحدة من أهم مباريات تاريخه، بعدما بلغ ربع نهائي كأس العالم لأول مرة، عقب إقصائه منتخب البرازيل، في مواجهة مرتقبة أمام المنتخب الإنجليزي الباحث عن بطاقة العبور إلى نصف النهائى.

اليوم السابع