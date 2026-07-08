برشلونة يمنح حمزة عبد الكريم فرصة ذهبية بعد مشاركته مع مصر بالمونديال

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة قرر الإبقاء على المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم ضمن صفوف الفريق الأول طوال منافسات الموسم الجديد، بعد المستويات التي قدمها مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026.

حمزة عبد الكريم في الفريق الأول لبرشلونة

وبحسب صحيفة “SPORT”، فإن قرار النادي الكتالوني لم يعد يقتصر على مشاركة اللاعب في فترة الإعداد للموسم فقط، بل أصبح ضمن خطط المدير الفني هانسي فليك للموسم بأكمله، بعدما نجح اللاعب في لفت الأنظار بأدائه خلال المونديال.

وكان برشلونة قد فعّل التعاقد مع حمزة عبد الكريم بعقد يمتد حتى 20 يونيو 2029، عقب الفترة الناجحة التي قضاها مع النادي على سبيل الإعارة خلال النصف الثاني من الموسم الماضي.

مشاركة حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر تعزز ثقة برشلونة

وشارك صاحب الـ18 عامًا مع منتخب مصر في أربع مباريات خلال بطولة كأس العالم 2026، بعدما نال ثقة المدير الفني حسام حسن، الذي استعان به في جميع مباريات الفراعنة باستثناء مواجهة الأرجنتين في دور الـ16، ومنحه نحو 14 دقيقة في كل لقاء.

وأكدت الصحيفة أن مسئولي برشلونة كانوا يتوقعون حصول اللاعب على دقائق محدودة مع المنتخب المصري، إلا أن مشاركاته المتكررة في البطولة عززت قناعة الإدارة بامتلاكه إمكانات كبيرة تؤهله للمنافسة مع الفريق الأول.

وأضاف التقرير أن مسؤولي النادي يرون أن اللاعب لا يزال بحاجة إلى التطور، لكنهم يثقون في قدرته على تقديم الإضافة، خاصة في ظل حاجة الفريق إلى مهاجم صريح يمكن الاعتماد عليه كخيار بديل خلال الموسم.

وأوضحت “SPORT” أن حمزة عبد الكريم لن يكون جزءًا من مشروع برشلونة أتلتيك، بل سيتم تجهيزه مع الفريق الأول، في ظل قناعة الجهاز الفني بأنه يمتلك مقومات تؤهله للحصول على فرص تدريجية مع الكبار.

اليوم السابع