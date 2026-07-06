قمة نارية بين البرتغال وإسبانيا في كأس العالم الليلة

تنطلق في العاشرة مساء اليوم الأثنين، واحدة من أقوى مباريات بطولة كأس العالم 2026، عندما يصطدم منتخبا البرتغال وإسبانيا في مواجهة أوروبية من العيار الثقيل ضمن منافسات دور الـ16، في لقاء يحمل كل عناصر الإثارة والندية، ويصفه كثيرون بأنه نهائي مبكر بين منتخبين يملكان تاريخًا كبيرًا وطموحات مشروعة للمنافسة على اللقب العالمي.

وتكتسب المباراة التي ستقام بمدينة “دالاس” بالولايات المتحدة الأمريكية، ويديرها الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور أهمية استثنائية، ليس فقط بسبب قيمتها الفنية وقوة المنتخبين، وإنما أيضًا لأنها ستشهد مواجهة خاصة بين أسطورة الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي يواصل كتابة التاريخ بقميص منتخب بلاده، والنجم الإسباني الشاب لامين يامال، أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية، في صراع يجمع بين الخبرة الكبيرة والطموح الشاب، ويضيف مزيدًا من الإثارة إلى القمة المرتقبة.

البرتغال ضد إسبانيا في كأس العالم 2026

ووصل منتخب إسبانيا إلى دور الـ16 بعدما قدم أداءً مميزًا في الدور السابق، ونجح في تخطي منتخب النمسا بثلاثة أهداف دون مقابل، في مباراة فرض خلالها سيطرته على مجريات اللعب وقدم مستوى أكد جاهزيته لمواصلة مشواره نحو اللقب، وسط تألق جماعي لنجومه الشباب الذين واصلوا تقديم مستويات لافتة منذ انطلاق البطولة.

في المقابل، بلغ منتخب البرتغال الدور ذاته عقب انتصار مثير على منتخب كرواتيا بنتيجة (2-1)، بعدما قلب مجريات اللقاء وأظهر شخصية قوية في مواجهة صعبة، قبل أن يحسم الفوز بهدف قاتل، ليؤكد قدرته على التعامل مع الضغوط وخوض المباريات الكبرى بثبات.

ويدخل منتخب إسبانيا المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد الأداء المقنع الذي قدمه في ثمن النهائي، معتمدًا على مجموعة مميزة من اللاعبين الشباب الذين نجحوا في صناعة الفارق خلال مشوار المنتخب في البطولة، إلى جانب منظومة جماعية قوية جعلت “لا روخا” أحد أبرز المرشحين للمنافسة على كأس العالم.

أما منتخب البرتغال فيعول بشكل كبير على خبرة قائده كريستيانو رونالدو، الذي لا يزال يمثل عنصرًا حاسمًا داخل الملعب بفضل خبراته الكبيرة وشخصيته القيادية، إلى جانب امتلاك البرتغال مجموعة من العناصر القادرة على صناعة الفارق في أي لحظة، وهو ما يمنح الفريق ثقة كبيرة قبل خوض هذا الاختبار الصعب.

اليوم السابع