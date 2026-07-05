هل يغيب ميسي عن مباراة الأرجنتين ضد مصر فى دور الـ16 بكأس العالم؟

كشفت تقارير صحفية حقيقة غياب ليونيل ميسى لاعب منتخب الأرجنتين عن مواجهة منتخب مصر فى المباراة التى تجمعهما فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات دور الـ 16 لمنافسات كأس العالم 2026.

الأرجنتين ضد مصر

ويترقب منتخب مصر مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره الأرجنتيني، في السابعة مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والمستمرة حتى 19 يوليو.

وقالت شبكة ” TYC Sports ” الأرجنتينية، إن ليونيل ميسي تعرض لإجهاد بدني بعد المجهود الكبير الذي بذله خلال مواجهة الرأس الأخضر فى دور الـ32، التي استمرت 120 دقيقة، بعدما امتدت إلى الأشواط الإضافية، مؤكدة أن قائد الأرجنتين خاض اللقاء بنشاط وحيوية عالية حتى صافرة النهاية.

وأضافت الشبكة أن موقف ميسى لا يدعو للقلق، وأنه سيكون جاهزًا لقيادة منتخب بلاده أمام مصر، مع توقعات بتواجده في التشكيل الأساسي للمباراة.

وجاء تأهل الفراعنة بعد مباراة مثيرة انتهت في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، قبل أن يحسمها المنتخب المصري بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، في مواجهة شهدت ندية كبيرة حتى اللحظات الأخيرة.

وفي المقابل، حجز منتخب الأرجنتين مقعده في الدور ذاته بعد فوز صعب على كاب فيردي بنتيجة 3-2، في مباراة امتدت للأشواط الإضافية، ليضرب موعدًا قويًا مع منتخب مصر في ثمن النهائي.

اليوم السابع