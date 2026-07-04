الأهلي يُخطر أقطاي عبد الله وعلي محمود بالانتظام في فترة الإعداد الاثنين

أخطر النادي الأهلي الثنائي أقطاي عبد الله وعلي محمود بضرورة الانتظام في فترة الإعداد مع الفريق الأول بداية من يوم الاثنين 6 يوليو، في خطوة تسبق الإعلان الرسمي عن انضمامهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويأتي ذلك بعد حسم إدارة القلعة الحمراء اتفاقها النهائي مع نادي إنبي لضم اللاعبين، في صفقة تم الانتهاء من تفاصيلها بشكل كامل خلال الأيام الماضية.

اتفاق نهائي مع إنبي بعد مفاوضات صعبة

أنهى الأهلي اتفاقه مع إدارة نادي إنبي بشأن انتقال الثنائي، بعد مفاوضات شهدت بعض التباين حول القيمة المالية وعدد من البنود الإضافية.

وتم التوصل إلى صيغة نهائية تقضي بسداد قيمة الصفقة على عدة دفعات، إلى جانب الاتفاق على بعض البنود التحفيزية المتعلقة بالمباريات والأهداف وحصد البطولات.

بصمة سراج في حسم الصفقة

وكانت المفاوضات قد قادها الدكتور عصام سراج الدين، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، الذي لعب دورًا محوريًا في إنهاء الاتفاق مع إدارة إنبي وحسم الصفقة لصالح القلعة الحمراء.

كما تم الاتفاق على وضع نسبة إعادة بيع مستقبلية ضمن عقد الثنائي، بما يحفظ حقوق الناديين في حال انتقال اللاعبين لاحقًا.

خطوة أخيرة قبل الإعلان الرسمي

ومن المنتظر أن يُعلن الأهلي رسميًا عن ضم أقطاي عبد الله وعلي محمود خلال الساعات المقبلة، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والتعاقدية الخاصة بالصفقة.

وكان اللاعبان قد تواجدا في تدريبات إنبي مؤخرًا دون المشاركة الفعلية، في إشارة واضحة لاقتراب رحيلهما نحو النادي الأهلي.

الأهلي يواصل تدعيم صفوفه للموسم الجديد

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الأهلي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، استعدادًا للموسم الجديد، في إطار سعي الإدارة لتجهيز فريق قادر على المنافسة بقوة على جميع البطولات المحلية والقارية.

العربية نت