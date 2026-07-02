بعد ظهوره في كأس العالم 2026.. لماذا يلجأ بعض الرياضيين إلى شرب عصير المخلل؟

أثار توقف حكم مباراة الولايات المتحدة وأستراليا في بطولة كأس العالم 2026 بسبب إصابته بتشنج عضلي مفاجئ فضول الجماهير، بعدما تدخل الجهاز الطبي وقدّم له مشروبًا غير معتاد، ساعده على استعادة قدرته على استكمال اللقاء خلال وقت قصير.وكشفت تقارير إعلامية عقب المباراة أن المشروب الذي تناوله الحكم كان عصير المخلل (Pickle Juice)، وهو مشروب يستخدمه بعض الرياضيين منذ سنوات للتعامل مع التشنجات العضلية التي قد تصيبهم أثناء المنافسات أو التدريبات الشاقة.

ما سر فعاليته؟

قالت الدكتورة آمال فتحي، استشاري السمنة والنحافة بكلية طب قصر العيني، إن عصير المخلل ليس علاجًا معتمدًا للتشنجات العضلية، لكنه قد يساعد في الحد منها لدى بعض الرياضيين عند التعرض لمجهود بدني مكثف.

وأوضحت أن الاعتقاد السائد بأن تأثيره يرجع فقط إلى تعويض الأملاح المفقودة مع العرق لا يعكس الصورة الكاملة، إذ تشير الأبحاث الحديثة إلى أن حمض الخليك الموجود في الخل يحفز مستقبلات عصبية في الفم والحلق، لتنتقل إشارات إلى الجهاز العصبي المركزي تعمل على تهدئة الانقباضات العضلية اللاإرادية خلال أقل من دقيقة، وهو ما يفسر سرعة تأثيره.

وأضافت أن عصير المخلل يحتوي أيضًا على كمية من الصوديوم قد تساعد في تعويض جزء من الأملاح التي يفقدها الرياضيون أثناء التعرق، إلا أنه لا يغني عن شرب الماء أو استخدام محاليل تعويض السوائل عند الإصابة بالجفاف.

فوائد محتملة للرياضيين

وأشارت الدكتورة آمال فتحي إلى أن الدراسات تناولت عددًا من الفوائد المحتملة لعصير المخلل عند استخدامه في المجال الرياضي، من أبرزها:

المساعدة على تقليل مدة التشنجات العضلية المرتبطة بالمجهود البدني.

تعويض جزء من الصوديوم الذي يفقده الجسم أثناء التعرق.

دعم توازن السوائل لدى الرياضيين في بعض الحالات.

احتواء بعض أنواعه على مركبات مضادة للأكسدة ناتجة عن عملية التخليل.

وأكدت أن هذه النتائج لا تعني أن عصير المخلل مناسب للجميع أو يمكن استخدامه بشكل يومي، لأن الدراسات ما زالت محدودة، كما تختلف مكونات منتجات المخللات من شركة إلى أخرى.

من يجب أن يتجنبه؟

وحذرت استشاري السمنة والنحافة من الإفراط في تناول عصير المخلل، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية تتأثر بارتفاع نسبة الصوديوم، ومنهم:

المصابون بارتفاع ضغط الدم.

مرضى القلب.

مرضى الكلى.

الأشخاص الذين يعانون من احتباس السوائل.

المصابون بقرحة المعدة أو ارتجاع المريء، لأن الخل قد يزيد من تهيج الجهاز الهضمي.

وأضافت أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى زيادة استهلاك الصوديوم، وهو ما قد يرفع ضغط الدم ويزيد العبء على القلب والكلى، لذلك لا ينبغي استخدامه باعتباره وسيلة علاجية دائمة.

متى تصبح التشنجات مؤشرًا لمشكلة صحية؟

وأوضحت الدكتورة آمال فتحي أن تكرار التشنجات العضلية بصورة مستمرة يستوجب مراجعة الطبيب، لأن السبب قد يكون مرتبطًا بنقص بعض المعادن المهمة مثل المغنيسيوم أو البوتاسيوم، أو نتيجة استخدام أدوية معينة، أو بسبب حالات مرضية تتطلب التشخيص والعلاج.

وتشير دراسة منشورة في دورية Medicine & Science in Sports & Exercise إلى أن عصير المخلل قد يساعد في تقليل مدة التشنجات لدى بعض الرياضيين، فيما تؤكد مايو كلينك أن الوقاية من هذه المشكلة تعتمد في الأساس على الحفاظ على ترطيب الجسم، وتعويض السوائل والأملاح بصورة متوازنة أثناء النشاط البدني.

صدى البلد