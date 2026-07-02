ملخص وأهداف مباراة الولايات المتحدة ضد البوسنة والهرسك في كأس العالم

بلغ منتخب الولايات المتحدة الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم، بعدما تفوق على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة هدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما صباح الخميس على أرضية ملعب “ليفايز ستاديوم”، ضمن منافسات الدور الثاني (دور الـ32) من البطولة.

دخل المنتخبان المباراة بحماس كبير منذ صافرة البداية، وتبادل اللاعبون المحاولات الهجومية في الدقائق الأولى، قبل أن يكون منتخب البوسنة والهرسك الأقرب لافتتاح باب التسجيل عند الدقيقة الحادية عشرة، وجاءت الفرصة عبر إيرميدين ديميروفيتش، الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، غير أن الحارس ماتيو فريس تعامل معها ببراعة وأبعدها، قبل أن يحولها الدفاع إلى ركلة ركنية، محافظًا على نظافة شباكه.

الولايات المتحدة ضد البوسنة والهرسك

واصل منتخب الولايات المتحدة البحث عن هدف التقدم، وتمكن فولارين بالوجون من وضع الكرة في الشباك عند الدقيقة الثانية والثلاثين، إلا أن فرحة أصحاب الأرض لم تدم طويلًا، بعدما قرر الحكم إلغاء الهدف إثر العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، التي أكدت وجود حالة تسلل.

ولم يستسلم بالوجون، إذ عاد قبل نهاية الشوط الأول مباشرة ليترجم أفضلية منتخب بلاده إلى هدف مستحق، بعدما استغل فرصة سانحة داخل منطقة الجزاء وسجل هدف التقدم في الدقيقة الخامسة والأربعين، لينتهي الشوط الأول بتقدم الولايات المتحدة بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول منتخب البوسنة والهرسك تعديل النتيجة ورفع من نسق هجماته، وكاد نيكولا كاتيتش أن يعيد فريقه إلى أجواء المباراة في الدقيقة السادسة والخمسين، بعدما سدد كرة قوية من مسافة بعيدة، لكنها مرت فوق العارضة بقليل، لتضيع فرصة ثمينة على المنتخب الأوروبي.

وشهدت الدقيقة الثالثة والستون أبرز لقطات اللقاء، عندما أوقف الحكم اللعب بعد تدخل قوي من فولارين بالوجون على طارق موهاريموفيتش، قبل أن يعود إلى تقنية الفيديو لمراجعة الحالة، وبعد الاطلاع على الإعادة، قرر إشهار البطاقة الحمراء في وجه مهاجم منتخب الولايات المتحدة، ليكمل أصحاب الأرض المباراة بعشرة لاعبين.

ورغم النقص العددي، لم يتراجع المنتخب الأمريكي إلى مناطقه الدفاعية، بل واصل الضغط على مرمى منافسه، وتمكن كريستيان بوليسيتش من تسجيل هدف في الدقيقة التاسعة والسبعين، غير أن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد تمركز غير قانوني أثناء بناء الهجمة.

وقبل نهاية المباراة بثماني دقائق، نجح المنتخب الأمريكي في توجيه الضربة القاضية لمنافسه، عندما حصل على ركلة حرة مباشرة بالقرب من منطقة الجزاء. وتولى مالك تيلمان تنفيذها بإتقان، حيث سدد كرة قوية سكنت أقصى الزاوية اليمنى للمرمى في الدقيقة الثانية والثمانين، معلنًا الهدف الثاني الذي منح منتخب بلاده أفضلية مريحة حتى صافرة النهاية.

وبهذا الانتصار أنهى المنتخب الأمريكي المواجهة متفوقًا بهدفين دون مقابل، ليضمن العبور إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم، ويؤكد استعداده لمواصلة المنافسة على الذهاب بعيدًا في البطولة، بينما ودع منتخب البوسنة والهرسك المنافسات بعد أداء اتسم بالندية، لكنه لم يكن كافيًا لتفادي الخروج من المسابقة.

اليوم السابع