ميسي ورونالدو على عرش القرن الـ21.. 8 مواسم استثنائية بأكثر من 50 هدفًا

على مدار القرن الحادي والعشرين، شهدت كرة القدم العالمية ظهور هدافين استثنائيين نجحوا في الوصول إلى أرقام تهديفية يصعب تكرارها، لكن الثنائي الأسطوري الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو فرض نفسه على القمة بأرقام استثنائية.

اللاعبون الأكثر تحقيقًا لمواسم تجاوزوا فيها 50 هدفًا في القرن الـ21

بحسب منصة PopFoot المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، يتصدر ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو قائمة اللاعبين الأكثر تحقيقًا لمواسم سجلوا خلالها أكثر من 50 هدفًا، برصيد 8 مواسم لكل لاعب، بينما يأتي البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثالثًا برصيد 6 مواسم.

ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.. صدارة مشتركة

تقاسم ميسي ورونالدو صدارة القائمة بعدما نجح كل منهما في تجاوز حاجز الـ50 هدفًا خلال 8 مواسم مختلفة، في انعكاس واضح للسيطرة التهديفية التي فرضها الثنائي على كرة القدم العالمية لسنوات طويلة.

لكن ميسي يمتلك الرقم الأعلى من حيث عدد الأهداف في موسم واحد، بعدما سجل 82 هدفًا خلال موسم 2011-2012، وهو الرقم الأبرز في القائمة.

ميسي.. 8 مواسم فوق حاجز الـ50 هدفًا

قدم ليونيل ميسي سلسلة استثنائية من المواسم التهديفية حينما كان لاعبًا في صفوف برشلونة الإسباني، حيث تجاوز حاجز الـ50 هدفًا في 8 مواسم، كان أبرزها موسم 2011-2012 الذي سجل خلاله 82 هدفًا.

كما سجل ميسي 69 هدفًا مع برشلونة ومنتخب بلاده في موسمي 2013-2014 و2012-2013، و62 هدفًا في موسم 2014-2015، ليؤكد حضوره بين أعظم الهدافين في تاريخ اللعبة.

رونالدو.. 8 مواسم استثنائية أيضًا

لم يكن كريستيانو رونالدو بعيدًا عن أرقام ميسي، بعدما نجح هو الآخر في تسجيل أكثر من 50 هدفًا خلال 8 مواسم،خلال فترة وجوده مع ريال مدريد الإسباني.

جاء أفضل مواسمه تهديفيًا في موسم 2014-2015، عندما سجل 66 هدفًا مع ريال مدريد ومنتخب بلاده، بينما سجل 69 هدفًا في موسم 2011-2012، و62 هدفًا في موسم 2013-2014.

ليفاندوفسكي يقترب من الثنائي

يحتل روبرت ليفاندوفسكي المركز الثالث في القائمة برصيد 6 مواسم تجاوز خلالها حاجز الـ50 هدفًا.

جاء أفضل أرقامه في موسم 2019-2020، عندما سجل 59 هدفًا، كما سجل 57 هدفًا في موسم 2021-2022 و56 هدفًا في موسم 2020-2021، ليؤكد استمرار حضوره بين أبرز الهدافين في القرن الحالي.

الأكثر تحقيقًا لمواسم بأكثر من 50 هدفًا في القرن الـ21

اللاعبون أصحاب أكبر عدد من المواسم بأكثر من 50 هدف بالقرن 21 على النحو التالي:

ليونيل ميسي في 8 مواسم

موسم 2018-2019 – 54 هدفًا

موسم 2017-2018 – 52 هدفًا

موسم 2016-2017 – 57 هدفًا

موسم 2015-2016 – 50 هدفًا

موسم 2014-2015 – 62 هدفًا

موسم 2012-2013 – 69 هدفًا

موسم 2011-2012 – 82 هدفًا

موسم 2010-2011 – 57 هدفًا

اليوم السابع