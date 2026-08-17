طرابزون سبور يطلب تعديل مباريات الأسبوع الثانى بالدوري التركى

كشفت تقارير صحفية، عن أن أندية فناربخشة وبشكتاش وطرابزون سبور يستعدون لتقديم طلب إلى الاتحاد التركي لكرة القدم لتأجيل مبارياتها في الأسبوع الثاني من الدوري التركي الممتاز بسبب جدولها المزدحم فى المواجهات الأوروبية.

ويستضيف طرابزون سبور المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح نظيره فيرينتسفاروشي يوم 20 أغسطس الجاري على ملعب «بابارا بارك» في مدينة «طرابزون».

وقالت صحيفة “fanatik” التركية، إن الأندية الثلاثة التي ستلعب في مباريات فاصلة حاسمة في المسابقات الأوروبية طلبت تعديلا في الجدول الزمني من الاتحاد، خاصة أن = الفترة القصيرة بين مباريات الدوري والمسابقات الأوروبية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن فناربخشة سوف يواجه أولمبيك ليون الفرنسى في جولة التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا وطرابزون سبور يلتقى مع فيرينكفاروش فى الدورى الأوروبى وبشكتاش سوف يواجه فريق كاونو زالجيريس، ويتعين على الأندية الثلاثة العودة إلى الدوري التركي الممتاز بعد هذه المباريات الحاسمة بفترة وجيزة.

وأضافت الصحيفة، أن الأندية سوف تنتظر قرار الاتحاد التركي لكرة القدم. في حال موافقة الاتحاد، سيتم تحديد مواعيد جديدة لمباريات فناربخشة أمام قونيا سبور، وطرابزون سبور أمام باشاك شهير، وألانيا سبور ضد بشكتاش.

اليوم السابع