رونالدو يفاجئ ميسي بعد وفاة والده

وجه كريستيانو رونالدو نجم وقائد منتخب البرتغال رسالة إلى ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين على إثر وفاة والد الأخير وذلك في تعليق عبر منشوره.

ونشر ميسي رسالة مطولة لوداع والده خورخي ميسي حيث عبر خلالها عن حزنه، موضحا أنه لا يصدق حتى الآن أنه توفي.

وكتب رونالدو معلقا على رسالة ميسي لوالده عبر تطبيق ”إنستغرام”: “عناق كبير لك يا ميسي ولعائلتك في هذه الأوقات الصعبة يا ليو، أبقوا أقوياء”.

وتوفي خورخي ميسي عن عمر ناهز الـ68 عاما، بعدما تدهورت حالته الصحية بشكل كبيير على مدار الشهرين الماضيين.

وذكرت شبكة “dobleamarilla” الأرجنتينية أن ليونيل ميسي اتخذ قرارا بالبقاء في الأرجنتين رفقة أسرته في ظل الظرف المأساوي الذي يمرون به في الوقت الحالي.

وأوضحت أن ميسي لن يسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة مسيرته رفقة إنتر ميامي وذلك لحين إشعار آخر.

المصدر: RT