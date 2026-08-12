باريس سان جيرمان وأستون فيلا في صدام ناري على كأس السوبر الأوروبي

سيكون ملعب «سالزبورج أرينا» في العاشرة مساء اليوم مسرحاً للمباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديا باريس سان جيرمان الفرنسي مع أستون فيلا الإنجليزي، في كأس السوبر الأوروبي 2026.

وتحمل النسخة المقبلة الرقم 51 في تاريخ البطولة التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، والتي تجمع سنويًا بين بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في مواجهة واحدة لتحديد بطل القارة في بداية الموسم الجديد.

باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا في السوبر الأوروبي

ويخوض باريس سان جيرمان اللقاء بصفته بطل دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، إلى جانب كونه حامل لقب كأس السوبر الأوروبي، بينما يشارك أستون فيلا بعد تتويجه بالدوري الأوروبي في الموسم ذاته، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الإنجليزي إلى إضافة لقب أوروبي جديد إلى خزائنه.

وتدخل المباراة التاريخ من زاوية أخرى، إذ تستضيف النمسا كأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى، كما ستكون المواجهة أول نهائي أوروبي كبير للأندية يقام في مدينة سالزبورج، بينما يرتفع عدد النهائيات الأوروبية الكبرى التي احتضنتها الملاعب النمساوية إلى سبعة.

ويأمل باريس سان جيرمان، بقيادة مدربه لويس إنريكي، في مواصلة هيمنته على اللقب والاحتفاظ بكأس السوبر الأوروبي للموسم الثاني تواليًا، بعدما حسم نسخة العام الماضي أمام توتنهام، بينما يسعى الفريق الفرنسي إلى تكرار إنجاز نادر لم يحققه في العصر الحديث سوى ريال مدريد، عندما توج بالبطولة في عامي 2016 و2017 على التوالي.

وعلى الجانب الآخر، يدخل أستون فيلا المباراة بطموح استعادة أمجاده الأوروبية، بقيادة المدرب أوناي إيمري، مستندًا إلى ذكريات تتويجه السابق بكأس السوبر الأوروبي عام 1983، عندما تفوق على برشلونة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

صافرة صومالية تدير مباراة السوبر الأوروبي

ويواصل الصومالي عمر أرتان ترسيخ اسمه بين نخبة حكام كرة القدم، بعدما شق طريقه من بلد لا يحظى بحضور بارز في خارطة التحكيم الدولي إلى واحد من أبرز الحكام في القارة الأفريقية، محققًا إنجازًا تاريخيًا بوصوله إلى إدارة كأس السوبر الأوروبي كأول حكم من خارج أوروبا.

ويستعد أرتان، صاحب الـ34 عامًا، لخوض واحدة من أهم محطات مسيرته، حين يطلق صافرة مباراة السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي.

ويأتي اختيار الحكم الصومالي لإدارة المواجهة الأوروبية المرتقبة بعد فترة استثنائية شهدت تألقه على الساحة الدولية، إذ تمكن خلال الـ18 شهرًا الأخيرة من تحقيق مجموعة من الإنجازات غير المسبوقة، ليؤكد حضوره كأحد أبرز الأسماء الجديدة في عالم التحكيم الأفريقي.

ويضم طاقم التحكيم المساعد لأرتان في مباراة كأس السوبر الأوروبي ليبان عبد الرزاق أحمد من جيبوتي وستيفن إليزار أونيانجو ييمبي من كينيا، بينما سيكون السلوفيني رادي أوبيرينوفيتش الحكم الرابع، ويتولى الإيطالي ماركو دي بيلو مسؤولية تقنية حكم الفيديو المساعد «فار»، بمساعدة الإسباني جيليرمو كوادرا فرنانديز.

اليوم السابع